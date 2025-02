Detran-MS leva nesta quinta-feira serviços ao Distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realiza nesta quinta-feira (6) no Distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul, a primeira ação itinerante de 2025 para regularização de débitos.

A ação será realizada na Escola Municipal Rosalvo da Rocha Rodrigues Polo, das 9h às 15h, sem intervalos. Pode participar, qualquer pessoa que necessite regularizar documentos junto ao Detran-MS, ou esclarecer dúvidas referentes a veículos e também CNH (Carteira Nacional de Habilitação), com a possibilidade de parcelamento dos débitos.

Entre os serviços que o cidadão poderá realizar está a consulta de pontos da CNH; emissão de guias; vistoria de veículos para fins de transferência; emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); primeiro emplacamento; consulta e regularização de débitos.

O Projeto Detran Mais Perto foi desenvolvido para atender distritos e comunidades distantes de uma agência do Detran. A iniciativa consiste em levar os serviços para perto do cidadão. De um lado, o Detran com equipamentos e servidores, e do outro, a parceria que disponibiliza o espaço físico.

Em 2024, o Projeto Detran Mais Perto foi realizado nos Distritos: Nova Itamarati, Nova Casa Verde e Anhanduí, e alcançou cerca de 400 pessoas com serviços para regularização de documentos e renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Rachid Waqued