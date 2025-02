Defesa Civil de João Pessoa segue de prontidão após novo alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de chuvas intensas para João Pessoa, no final da tarde desta terça-feira (4). As equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) seguem de prontidão para atender às demandas da população, principalmente das pessoas que moram nas áreas de risco.

O aviso meteorológico, válido até as 23h59 desta quarta-feira (5), passou de amarelo para laranja, com previsão de precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. “Estamos atentos e continuamos monitorando as áreas de risco para minimizar os possíveis transtornos causados pelas chuvas”, disse o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves.

O coordenador ressaltou que durante a manhã desta terça-feira foram registradas 19 ocorrências, todas sem gravidade, a maioria relacionadas ao acúmulo de água provocado por resíduos sólidos descartados de forma inadequada na via pública, que acabam sendo levados para as galerias e impedindo o escoamento da água.

O maior volume de precipitação das últimas 12 horas – até as 18h desta terça-feira – foi registrado no Grotão, com 56 milímetros, seguido do Centro (43,6 m), Cristo (36,6 mm) e Tambauzinho (32,8 mm). O bairro com menor índice foi Manaíra, onde choveu 28,8 mm.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo WhatsApp 98831-6885, telefone 199 ou aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.