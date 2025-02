Confira as atividades oferecidas no CEU das Artes do Laranjeiras em fevereiro – Agência de Notícias

Crianças, adolescentes e adultos podem participar, neste mês de fevereiro, de 16 atividades físico-esportivas e culturais no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, localizado no Parque das Laranjeiras, Zona Norte de Sorocaba. Todas as aulas ainda têm vagas e são gratuitas.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Secretaria de Cultura (Secult) e Secretaria da Cidadania (Secid), a programação tem como intuito incentivar a prática do esporte e da atividade física, visando à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida da população sorocabana. Entre as opções, estão Balé, Breaking, Futsal, Jiu-Jítsu, Karatê, Skate, entre outros.

As inscrições devem ser feitas no dia e horário da aula, no CEU das Artes, que está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp (15) 99705-6713.

Confira, abaixo, a programação das aulas:

Balé, com a professora Vânia

Terça-feira, das 10h30 às 11h30 (3 a 6 anos)

Terça-feira, das 14h às 15h (3 a 6 anos)

Quinta-feira, das 10h30 às 11h30 (7 a 12 anos)

Quinta-feira, das 14h às 15h (7 a 12 anos)

Balé, com a professora Karolyne

Quarta-feira, das 16h15 às 17h (3 a 10 anos)

Breaking, com o professor Orlando

Terça-feira, das 19h às 21h (a partir de 12 anos)

Sábado, das 16h às 18h (a partir de 12 anos)

Caminhada – Projeto “Caminha Sorocaba”, com o professor Neto

Segunda e quarta-feira, das 7h20 às 8h (livre)

Dança (ritmos variados), com o professor Jonathan

Quartas e sexta-feira, das 19h às 21h (a partir de 16 anos)

Fit Dance, com a professora Gabriela

Sexta-feira, das 9h às 9h50 (a partir de 14 anos)

Futsal I, II e III, com o professor Neto

Segunda e quarta-feira, 9h30 às 10h30 (6 a 13 anos)

Forró, com a professora Mariana

Terça-feira, das 8h às 9h (livre)

Ginástica Mista, com o professor Neto

Segunda e quarta-feira, das 8h às 9h (adulto)

Jiu-jítsu, com os professores Luciano e Valdir

Segunda e quarta-feira, das 9h às 10h (5 a 12 anos)

Segunda e quarta-feira, das 15h às 16h (5 a 12 anos)

Jiu-jítsu, com o professor Lucas (ONG Vivendo Esporte)

Terça e quinta-feira, das 16h às 18h (a partir de 13 anos)

Karatê, com o professor Luan

Segunda e quarta-feira, das 10h30 às 11h30 (5 a 12 anos)

Segunda e quarta-feira, das 14h às 15h (5 a 12 anos)

Karatê, com o professor Cidinho

Segunda e quinta-feira, das 19h30 às 20h30 (a partir de 12 anos)

Minobol, com o professor Neto

Sexta-feira, das 7h30 às 8h30 (livre)

Patinação, com o professor Roger

Segunda-feira, das 18h às 20h, e sábado, das 16h às 18h (6 a 17 anos)

*Necessário que o aluno leve seu capacete e patins nas aulas

Skate, com o professor Renato

Terça-feira, das 18h às 20h, e sábado, das 9h às 11h (6 a 17 anos)

*Necessário que o aluno leve seu capacete e skate nas aulas

Tênis de Mesa/Pickleball, com o professor Neto

Sexta-feira, das 9h30 às 11h (livre)

Violão, com o professor Ed Lima

Quarta-feira, das 17h30 às 18h30 (a partir de 12 anos)

Quinta-feira, das 10h às 11h (a partir de 12 anos)

Xadrez, com o professor Valdenício

Terça-feira, das 9h às 11h (6 a 17 anos)

Terça-feira, das 16h às 18h (6 a 17 anos)

Zumba, com a professora Vânia

Quinta-feira, das 8h30 às 9h30 (a partir de 12 anos)