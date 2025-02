Clube de Jardinagem do Jardim Botânico de Sorocaba retoma atividades em 2025 – Agência de Notícias

O Clube de Jardinagem do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” retomou, na manhã desta quarta-feira (5), as atividades gratuitas em 2025. A participação é voltada ao público com mais de 18 anos, sem a necessidade de inscrição prévia.

A iniciativa de Educação Ambiental foi criada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), em 2023, e tem como objetivo promover o aprendizado e a prática da jardinagem e da educação ambiental.

Neste primeiro encontro, os participantes se apresentaram e trataram sobre as ideias para este ano, como, por exemplo, a criação de uma camiseta para os integrantes. Já o engenheiro agrônomo da Sema, Clebson Ribeiro, abordou um pouco sobre a história de Sorocaba.

Os encontros são realizados semanalmente, às quartas-feiras, das 8h30 às 10h30, no Jardim Botânico, com uma programação que inclui formações teóricas e atividades práticas, tudo de forma gratuita. Na próxima quarta-feira (12), será construído o planejamento do primeiro e do segundo semestre deste ano, quando os participantes terão a oportunidade de dar sugestões de temas a serem tratados nas próximas reuniões.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: [email protected].