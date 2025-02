América-MG x Cruzeiro assistir ao vivo agora COM IMAGENS Campeonato Mineiro 2025 hoje (05/02)

Por MRNews



A PARTIDA América-MG x Cruzeiro Acontece HOJE, Hoje (05/02) às 22 hs pelo Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2024, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O mandante da partida é o Guarani vbusca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2024.

América-MG x Cruzeiro: Onde Assistir, Escalações e Arbitragem do Clássico pelo Campeonato Mineiro 2025

Nesta quarta-feira (5), Belo Horizonte será palco de um dos confrontos mais esperados do Campeonato Mineiro 2025. América-MG e Cruzeiro se enfrentam na Arena Independência, às 22h (horário de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da competição estadual. O clássico promete emoção, com as duas equipes brigando por posições de destaque.

Onde assistir América-MG x Cruzeiro ao vivo?

O confronto entre América-MG e Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

América-MG

Vice-líder do Grupo B, o Coelho soma 11 pontos, apenas um a menos que o Athletic, líder da chave. O técnico William Batista busca a vitória para ultrapassar o adversário na tabela e garantir uma vantagem na próxima fase.

A dúvida no time titular está no ataque: David Lopes ou Jonathas podem ser escalados ao lado de Fabinho e Figueiredo. O América aposta na força da Arena Independência para sair com os três pontos.

Cruzeiro

O Cruzeiro lidera o Grupo C com 10 pontos em cinco jogos, quatro a mais que o segundo colocado, Aymorés. Desde a saída de Fernando Diniz, o técnico interino Wesley Carvalho assumiu e conquistou duas vitórias seguidas.

A maior dúvida da equipe celeste está no gol: Cássio ou Léo Aragão devem ser escolhidos para defender a meta azul. Já no ataque, Gabigol segue como a principal referência ofensiva.

Prováveis escalações

América-MG:

Matheus Mendes; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Felipe Amaral, Cauan Barros e Fernando Elizari; Fabinho, Figueiredo e David Lopes (Jonathas).

Técnico: William Batista.

Cruzeiro:

Léo Aragão (Cássio); William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Marquinhos, Dudu e Gabriel Barbosa (Gabigol).

Técnico (interino): Wesley Carvalho.

Arbitragem

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral (MG)

Vinícius Gomes do Amaral (MG) Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Samuel Henrique Soares Silva (MG)

Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Samuel Henrique Soares Silva (MG) VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

Palpite para América-MG x Cruzeiro

O clássico promete ser equilibrado, mas o Cruzeiro, com elenco mais qualificado e embalado pelas últimas vitórias, entra como favorito. O América-MG, por sua vez, tem a vantagem de jogar em casa e pode surpreender.

Palpite: América-MG 1 x 2 Cruzeiro

Fique ligado para acompanhar todas as emoções deste grande duelo do Campeonato Mineiro 2025!