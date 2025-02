Aeroporto opera 3 mil ton de carga desde retomada dos voos

José Roberto Amaral





A SJK Airport celebrou nesta quarta-feira (5) 21 meses de operação desde a retomada dos voos de carga com números positivos e perspectivas de crescimento.

Desde a retomada da operação em 24 de maio de 2023 em parceria com a companhia aérea Latam Cargo, o terminal de São José dos Campos já operou 3 mil toneladas de carga, com 206 voos regulares, e já possui mais de 100 clientes que utilizam os serviços.

A rota cargueira Miami/São José dos Campos teve início com dois voos semanais e passou a operar com três frequências por semana desde julho do ano passado.

A rota é conduzida pelos aviões de carga Boeing 767, com capacidade para transportar até 55 toneladas de carga.

O evento que celebrou os 21 meses de operação contou com a presença de representantes da concessionária SJK Airport, da Latam Cargo, empresas que utilizam os serviços e autoridades municipais, entre outros.

Segundo o presidente do Conselho Administrativo da SJK Airport, Eduardo Valle, a concessionária projeta o crescimento das operações e traça planos como a ampliação do terminal e o aumento do volume de exportações.

A concessionária também trabalha para implantação de serviços de courier (modalidade de entregas expressas) e obtenção da autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos.

Público acompanha prestação de contas da concessionária SJK Airport | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Ganho logístico e ambiental

Entre os principais clientes das rotas de carga do SJK Airport estão empresas sediadas em São José dos Campos, como Embraer e Ericsson.

Segundo Roberto Chaves, vice-presidente de Compras Globais e Cadeia de Fornecimento da Embraer, a utilização do aeroporto local para operações de importação de insumos sempre foi um desejo da companhia aérea.

“A rota tem ampliado bastante nossa eficiência logística. Nossa base de clientes é global e a cadeia de suprimentos é basicamente internacional. Então é importante para nós e para o próprio país. A Embraer é hoje o maior exportador de produtos de alto valor agregado do Brasil”, afirmou o executivo da Embraer.

Vice-presidente de produção e suprimentos da Ericsson Brasil, Denilson Santos, afirmou que 44% do volume das importações da empresa já é feita pela rota Miami/São José dos Campos. Em 2024, foram 975 toneladas de produtos, principalmente componentes eletrônicos.

Segundo Santos, o volume só não é maior porque boa parte dos produtos são importados diretamente de países da Europa, como a Alemanha.

“Queremos ampliar esse volume com a SJK porque temos inúmeras vantagens. A liberação é muito rápida e os produtos chegam em nossa unidade em pouquíssimo tempo. Outro ponto importante é se consideramos somente o transporte de Guarulhos ou de Campinas (outros aeroportos que atendem a Ericsson) para São José temos diminuído em 90% a emissão de CO2. Ou seja, temos um ganho ambiental ao utilizar o aeroporto de São José”, afirmou o VP da Ericsson.

Concessão

O aeroporto Prof. Urbano Stumpf de São José dos Campos está sob concessão à empresa SJK Airport desde novembro de 2022, por um período de 30 anos. A previsão é que sejam investidos até R$ 130 milhões no terminal.

O objetivo da concessão é otimizar o uso do aeroporto com a retomada e ampliação de voos regulares de carga e passageiros.

Além da rota cargueira, o voo comercial de passageiros foi retomado em março do ano passado, com voos diretos entre São José e Rio de Janeiro em parceria com a GOL Linhas Aéreas.



