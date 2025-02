Vacinação é Essencial! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) divulgou o edital do vestibular próprio para ingresso no ano de 2025. A principal novidade do processo seletivo é oferecer vagas para Farmácia e Cinema e Audiovisual, novos cursos de graduação criados pela universidade neste ano. As provas do vestibular próprio da Unimontes estão marcadas para o dia […]