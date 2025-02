Urbam também faz a coleta de pequenos animais mortos

Posted on

São João da Boa Vista é o 26º câmpus a receber a visita do Reitoria Presente Estudantes e servidores puderam dialogar com a gestão do IFSP e apresentar suas demandas Compartilhar WhatsApp Tweetar Estudante dialogam com o Reitor Silmário O Câmpus São João da Boa Vista recebeu, nesta quinta-feira (4), a visita […]