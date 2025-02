Univesp abre inscrições para vestibular 2025 com nove cursos gratuitos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A partir das 10h de quinta-feira, 6, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre as inscrições para o vestibular 2025. A universidade oferece nove cursos on-line gratuitos, divididos em três eixos de conhecimento:

Licenciatura: Letras, Matemática e Pedagogia;

Letras, Matemática e Pedagogia; Computação: Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação;

Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação; Negócios e Produção: Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site www.vestibular.univesp.br. A taxa de inscrição é de R$ 47,50. Após o pagamento, a efetivação da inscrição pode ser conferida no portal do vestibular, na “Área do Candidato”, após cinco dias úteis.

Segundo o edital, o prazo para inscrições se encerra em 7 de abril de 2025. As provas objetivas estão marcadas para o dia 18 de maio de 2025, às 13h, em locais que serão posteriormente divulgados. Confira o documento na íntegra aqui: https://www.vunesp.com.br/UVSP2404.

As aulas do primeiro semestre de 2025 da Univesp começaram no dia 27 de janeiro. Em Ubatuba, o Polo da Univesp funciona nas dependências da Escola Municipal Profª Olga Ribas de Andrade Gil, que fica n arua Conceição, nº 710, Centro.

O polo oferece suporte aos estudantes dos cursos de graduação a distância, disponibilizando infraestrutura como computadores, acesso à internet e apoio presencial para atividades acadêmicas.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (12) 3042-3149 ou pelo e-mail [email protected].

Mais sobre a Univesp

A Univesp é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que visa ampliar o acesso ao ensino superior de qualidade por meio da educação a distância. A universidade utiliza polos presenciais para apoio acadêmico e aplicação de provas, permitindo que os estudantes tenham flexibilidade nos estudos sem abrir mão da interação com professores e colegas.