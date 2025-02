Ubatuba participa de evento sobre atuação durante Chuvas Intensas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo realizou, na tarde de segunda-feira, 4, uma reunião estratégica no Palácio dos Bandeirantes com representantes das corporações de 55 municípios. O encontro teve como principal objetivo alinhar diretrizes e reforçar instruções para minimizar os impactos das chuvas intensas que recentemente atingiram diversas regiões do estado.

Durante a reunião, foram discutidas medidas de prevenção e resposta a emergências, com destaque para o fortalecimento da cooperação entre os municípios e a estruturação de planos de contingência. Entre os temas abordados, estiveram o funcionamento do Núcleo de Serviços Emergenciais, os requisitos para adesão ao programa, os critérios para solicitação de recursos e as formas de atendimento às comunidades mais vulneráveis.

A Defesa Civil de Ubatuba, presente na reunião, manifestou solidariedade às cidades severamente atingidas pelas chuvas e aproveitou a oportunidade para aprimorar seus conhecimentos sobre os procedimentos em situações de anormalidade. Os representantes de Ubatuba também participaram de estudos sobre a Portaria MDR/22, que regulamenta as diretrizes para atuação em desastres e emergências.

“É sempre bom reforçarmos nosso conhecimento sobre os trâmites necessários diante de ocorrências, mas também reafirmamos, mais uma vez, a importância da prevenção e do planejamento no enfrentamento de desastres naturais para garantir mais segurança e agilidade nas respostas às ocorrências climáticas adversas”, destacou o secretário de Segurança Pública, Alexandre Napoli.

O governador do estado, Tarcísio de Freitas, aproveitou a ocasião para reforçar a eficiência de um trabalho integrado. “Um trabalho de equipe que faz a diferença em momentos difíceis. Seguimos, de prontidão, para apoiar todos os afetados pelas chuvas que atingem nossa região”, afirmou.