Secretaria Municipal de Saúde realiza mais de 150 atendimentos nos finais de semana de 2025

03/02/2025 |

18:00 |

151

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou mais de 150 atendimentos nos cinco primeiros finais de semana de 2025, na Orla da Capital. As equipes estavam atuando aos sábados, nas noites de Forró Verão, no Busto de Tamandaré. Dentre os serviços oferecidos à população, estavam aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, testes rápidos e vacinação.

Ao longo dos quatro sábados de janeiro e o primeiro sábado de fevereiro, as equipes da SMS registraram um total de 159 atendimentos, sendo 30 no primeiro dia (04/01), 25 na segunda edição (11/01) e 47 na terceira (18/01). No quarto sábado do Forró Verão (25/01) foram registrados 34 atendimentos em saúde e no dia do encerramento (01-02), 23 pessoas foram atendidas.

“Queremos agradecer ao empenho do trabalho das equipes que prestaram seus valiosos serviços nas cinco edições do Forró Verão 2025. É uma marca dessa gestão levar assistência em saúde de qualidade a toda população e também para os turistas que nos visitam”, destacou Juliana Neiva, diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa.

A equipe multiprofissional da SMS trabalhou em conjunto com o Samu-JP, que também preparou um esquema especial para o evento, contando com duas ambulâncias e duas motolâncias. Entre os casos mais comuns, ocorreram registros de atendimento a pessoas que se queixavam de mal-estar, pressão alta (hipertensão), crises de ansiedade, dores diversas e alguns casos de excesso de álcool.