Secretaria de Assistência Social leva crianças e idosos acolhidos ao Cristo Redentor pela primeira vez – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A maioria dos abrigados esteve pela primeira vez no Cristo Redentor. Crédito: Wanderson Cruz / SMAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) proporcionou a um grupo de crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social uma experiência inesquecível: a visita ao Cristo Redentor, ponto turístico mais famoso do Brasil e uma das sete Maravilhas do Mundo Moderno. A maioria dos 16 abrigados pela SMAS que participaram do passeio, na segunda-feira (03/02), não conhecia o local. Foram momentos especiais, de deslumbramento.

É o caso de A, de 14 anos, assistido pelo programa Família Acolhedora, da SMAS:

– A visita está sendo demais, e a estátua é muito legal -, comentou, encantado pela beleza não só do Cristo, mas da paisagem da cidade. Mesmo fascinado pela vista, que ele disse ter sido sua parte favorita no programa, o garoto não se distraiu da fé: contou que fez um pedido ao Coração de Jesus, local próximo à capela, onde tradicionalmente as pessoas depositam seus desejos. O menino espera retornar ao Cristo quando conseguir a graça pretendida, que não revelou, para não atrapalhar a realização.

Creuza Freire dos Santos, de 67 anos, acolhida na Unidade de Reinserção Social (URS) Dina Sfat, em Bangu, Zona Oeste, já conhecia o monumento, mas disse que essa visita foi especial.

– Eu pedi por todos os meus amigos do abrigo e pela equipe que me acolheu e cuida da gente. Esse momento aqui foi maravilhoso -, revelou.

Projeto Vivências democratiza acesso à cidade

O passeio foi organizado pela Subsecretaria de Proteção Social Especial da SMAS, como parte do Projeto Vivências, uma iniciativa que tem como finalidade promover o pertencimento. O projeto leva usuários dos equipamentos da SMAS (pessoas em vulnerabilidade, situação de rua ou com direitos violados) a lugares do Rio que promovem cultura, lazer e diversão, e que não seriam tão facilmente acessíveis por essas pessoas. Só em 2024, foram beneficiadas, com visitas a teatros, cinemas, eventos esportivos, parques e museus, mais de 13 mil acolhidos pela SMAS.

– A nossa meta é mostrar que esses espaços também devem ser ocupados por pessoas em vulnerabilidade social. Essas pessoas também são parte da cidade. Nós conseguimos perceber a animação e a sensação de pertencimento, quando realizamos esse projeto nas nossas unidades. O sentimento é único -, explica Regina Silveira, coordenadora da SMAS e responsável por buscar passeios e oportunidades do Projeto Vivências para os abrigados.

Sobre as Unidades de Reinserção Social:

As Unidades de Reinserção Social (URS) são equipamentos da Prefeitura do Rio para o acolhimento institucional de pessoas em situação de vulnerabilidade que tiveram seus direitos violados. Esse acolhimento é feito a partir de um trabalho social de abordagem e busca ativa, para identificar as situações de violação. O serviço é ofertado nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); nos Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centros Pop); e por equipes do Programa de Apoio e Inclusão à População de Rua, que atuam 24 horas.

As URS atendem público adulto masculino e feminino; crianças e adolescentes; idosos; pessoas LGBTI+; e grupos e famílias. O acolhimento depende do aceite do público-alvo: a pessoa em vulnerabilidade ou em situação de rua jamais poderá ser levada à força para um abrigo.