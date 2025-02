São José reduz em 83,4% o número de roubos de veículos

Paula Paz





O Programa São José Unida da Prefeitura de São José dos Campos realizou, desde a sua criação em 2017, mais de 1.000 ações colaborativas entre as Forças de Segurança e a Guarda Civil Municipal (GCM), com o auxílio da tecnologia do CSI.

As ações desempenham um papel fundamental na diminuição dos índices de criminalidade no município, com redução de 83,4% nos roubos de veículos durante o ano de 2024, em comparação com 2016, ano anterior à criação do Programa, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Outros índices, como a queda de 68,9% em casos de homicídios, e 77,4% na diminuição de roubos, também merecem destaque.

No comparativo entre os dozes meses de 2023 e o mesmo período de 2024, os dados continuam em declínio, a cidade registrou uma significativa queda nos índices de criminalidade, conforme apontado pelo balanço estatístico da SSP.

Houve ainda redução de 40,7 % nos casos de furtos de veículos. Além disso, os roubos de veículos diminuíram 9,6%.

Outras modalidades criminais também apresentaram reduções significativas, incluindo roubos (-20%) e roubos e furtos de celulares, com queda de 11,04%. Furtos tiveram diminuição de 13,7%, além da significativa queda nos índices de homicídios de 47,73% , caindo de 44 para 23.

Os dados refletem o bom desempenho das Forças de Segurança e o planejamento estratégico da Prefeitura que combina a integração das Instituições, investimentos em tecnologia e valorização do efetivo da Guarda Civil Municipal.

São José Unida

O programa São José Unida, que visa unir esforços para prevenir e reduzir os índices de criminalidade, é composto pela Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, DFPM (Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais), Secretaria de Mobilidade Urbana e Detran-SP.

No CSI (Centro de Segurança e Inteligência), local que reúne as forças de segurança em um trabalho diário de monitoramento, são mais de 1.200 câmeras e 340 portais eletrônicos com reconhecimento OCR na cidade monitorando mais de 250 mil veículos que circulam diariamente, totalizando mais de 3 milhões de placas lidas e mais de 685 veículos recuperados. Foram registradas ainda 3.008 ocorrências, 308 procurados pela justiça capturados e 1.411 detidos.



