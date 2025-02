Rede Municipal de Ensino de João Pessoa inicia aulas para 76 mil alunos a partir desta quarta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), inicia, nesta quarta (5) e quinta-feira (6), de forma escalonada, a abertura do ano letivo 2025 para 76 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Rede Municipal de Ensino conta com 105 escolas, sendo 30 em tempo integral, além de 98 Ninhos do Saber.

O primeiro dia de aula, nesta quarta-feira, será voltado para as crianças da pré-escola, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I, além do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II e da EJA. Já na quinta-feira, é dia das unidades educacionais receberam os alunos dos 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I e dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II.

As três unidades que foram implantadas este ano o modelo de Escola Municipal Ativa Integral (EMAI), Rotary Francisco Edwar de Aguiar, Durmeval Trigueiro Mendes e Santos Dumont, iniciam as aulas na próxima segunda-feira (10).

“É uma alegria reiniciar um novo ano letivo, que é um momento de muitos encontros e reencontros e permeados de muita expectativa. A comunidade escolar, seja do ponto de vista das famílias, da gestão da escola, dos professores, tem sempre a expectativa de poder cumprir com a função social da escola, cuidar e educar, garantir a aprendizagem dos estudantes que estão matriculados na rede. As unidades educacionais estão preparadas para esse momento de início, um acolhimento dos estudantes”, afirmou a diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação da Sedec, professora doutora Clévia Suyene Cunha de Carvalho.