Programa Cata-Treco passa ter programação diária em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta sexta-feira (15/9), a passagem de uma frente fria pelo Sudeste brasileiro deixa o tempo instável com ocorrência de pancadas de chuva em boa parte do estado de Minas Gerais, o ar frio que segue na retaguarda do sistema frontal provoca declínio acentuado de temperatura especialmente no Sul e Zona da Mata mineira. Após um […]