Procuradoria-Geral do Município realiza integração e capacitação de procuradores e advogados – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/ Secom

Organizado pela Secretaria Jurídica (SEJ) da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), o evento “Construindo Pontes: Capacitação e Integração da PGM Sorocaba” começou nesta terça-feira (4), no Auditório da OAB Sorocaba. A abertura, com a palestra “Integração institucional e apresentação da PGM”, marcou as boas-vindas aos novos procuradores do Município.

A iniciativa é direcionada aos procuradores da Prefeitura de Sorocaba, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (Saae), Funserv, Parque Tecnológico, Câmara Municipal e Urbes – Trânsito e Transportes. E também aos advogados da Advocacia-Geral da União (AGU) de Sorocaba, Procuradoria-Geral do Estado – Regional Sorocaba e Procuradoria-Geral de Votorantim.

O secretário Jurídico (SEJ) de Sorocaba, Dr. Douglas Domingos de Moraes, cumprimentou os novos procuradores, dando início à programação do evento. “A nossa função é encontrar caminhos e soluções para viabilizar projetos jurídicos aos órgãos e secretarias municipais, além de ser responsável pela representação judicial e extrajudicial do Município”, explicou.

Dentre os palestrantes confirmados estão a professora Dra. Irene Nohara, Livre-docente em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo (USP), e o urbanista e professor Marco Massari, além das procuradoras do Município, Juliana Souza e Paula Altenfelder, e os procuradores do Município, Celso Barcelli e Lucas Degrande.

A programação acontece até sexta-feira (7), com palestras na OAB Sorocaba e no Paço Municipal. Confira:

Data: 5/2 (quarta-feira)

Local: Auditório da OAB Sorocaba.

– As chaves da Nova Era do Direito Administrativo Brasileiro: Inovação, experimentação e mudança;

– Diretrizes de Padronização de Documentos e Identidade Visual da PGM.

Data: 6/2 (quinta-feira)

Local: Paço Municipal (Sala de Licitações).

– Capacitação dos sistemas SEI e CECAM;

– Do Estatuto da Cidade à Realidade Local: Desafios do Planejamento Urbano.

Data: 7/2 (sexta-feira)

Local: Auditório da OAB Sorocaba.

– Inteligência Artificial no Direito: Regulamentação e inovação tecnológica com enfoque às atividades exercidas pela Procuradoria;

– Sessão de Encerramento.

Programação completa – Capacitação PGM