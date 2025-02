Prefeitura promove curso de capacitação para técnicos da Semhab em parceria com a Caixa

03/02/2025 |

A Secretaria de Habitação de João Pessoa, em parceira com a Caixa, iniciou nesta segunda-feira (3) um curso de capacitação em trabalho técnico e social, cujo objetivo é melhorar o atendimento ao público que procura a Prefeitura em busca de moradia e dar mais eficiência ao trabalho assistencial prestado às famílias que já foram atendidas pelo Programa Habitacional do Município. O curso será online e terá carga horária de 20 horas, com aulas toda segunda-feira durante o mês de fevereiro.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, informou que toda a equipe técnica e social da Semhab, formada por 17 profissionais, está participando do curso. “Essa capacitação vai qualificar o corpo técnico da Semhab, orientando na formulação de projetos, planejamento metodológico e planilhas de custo, bem como no monitoramento para avaliar as atividades desenvolvidas pela equipe. Ou seja, é capacitar os nossos técnicos e gestores a atuarem com mais eficiência na execução de nossas políticas publicas”, explicou.

O curso tem uma metodologia participativa, que busca a construção de conhecimentos coletivos por meio de uma base já existente, que neste caso é o trabalho social que a Prefeitura realiza através do programa pós-ocupacional dentro dos residenciais. “Com essa capacitação, nossos técnicos vão poder simular situações relacionados às atividades que nós desenvolvemos na elaboração de um orçamento e no planejamento de nossas ações. Tudo para um trabalho com qualidade e eficiência”, ressaltou Socorro Gadelha.

Os participantes receberam todo o material didático e, ao final do curso, terão certificado.