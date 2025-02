Prefeitura participa de reunião com equipe de Desenvolvimento Econômico de Itajaí (SC) para falar sobre o “Mutirão de Empregos Sorocaba”

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) participou, na tarde desta segunda-feira (3), de uma reunião por vídeo chamada com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de Itajaí, Santa Catarina, que busca saber mais sobre como realizar o “Mutirão de Empregos” no município. A ideia é realizar a iniciativa nos moldes do projeto sorocabano, o mais breve possível.

O Mutirão de Empregos realizou sua 34ª edição na terça-feira (28), reunindo mais de três mil participantes. Desde 2021, reunindo milhares de vagas em um só lugar, o programa municipal já atendeu perto de 51 mil pessoas e encaminhou mais de 37 mil pessoas para vagas de empregos.

Para o secretário da Sedetur, Bruno Santana, não somete as cidades do Estado de São Paulo se interessaram pelo “Mutirão de Empregos Sorocaba”, mas também, municípios de outros estados. “Ultrapassamos a barreira interestadual com esse projeto que emprega centenas de pessoas a cada edição, facilitando a empregabilidade no Município. Assim como em Sorocaba é um sucesso, em outras cidades também será”, disse.

Durante a primeira edição desse ano, o mutirão contou com a participação da secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade de Ribeirão Claro, Andreia Cordeiro, com o intuito de levar a ideia do projeto para a cidade. No final do evento, esteve presente o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Mauá, Luiz Lisboa; e o secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento de Indaiatuba, José Augusto Rodrigues Gonçalves; para também desenvolver o projeto em suas cidades.

Representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de Itajaí, participaram da reunião desta segunda-feira (3), os diretores Rodrigo Campos Bonfanti e Marcos Pessatti; a educadora Social, Liana Martins; e o consultor técnico administrativo, Jonas Hostin Vieira.