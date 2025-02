Prefeitura entrega áreas revitalizadas pelo Bairro Maravilha na Zona Oeste – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Bairro Maravilha transformou 62 ruas da Comunidade do Rollas – Divulgação

A Prefeitura do Rio entregou, no sábado (1/2), novas obras do programa Bairro Maravilha, que leva infraestrutura urbana para localidades carentes da cidade, com direito à rede de drenagem, rede de esgoto sanitário, rede de água potável, calçamento e pavimentação. As primeiras inaugurações deste ano ocorreram na Comunidade do Rollas e no Campo Verde, em Santa Cruz.

O Bairro Maravilha transformou 62 ruas da Comunidade do Rollas, por meio da Fundação Rio-Águas. Para combater alagamentos e melhorar a oferta de saneamento básico na região, as vias receberam a implantação de 4,5 km de rede de drenagem, 12,9 km de rede de esgoto, 10.528 metros quadrados de passeio e 31.916 metros quadrados de pavimentação. O investimento foi de R$ 24,3 milhões, com recursos do Governo Federal e do Município.

No Campo Verde, as benfeitorias do Bairro Maravilha beneficiaram onze ruas, entre elas a Avenida João XXIII e as ruas Um e A. Assim como no Rollas, houve implantação de rede de drenagem, esgoto sanitário, água potável, calçamento e pavimentação. Mais de 23,5 mil metros quadrados de área pública foram requalificados. Os investimentos chegaram a R$10,9 milhões.

Com o Bairro Maravilha, investimentos da Prefeitura em urbanização e infraestrutura ultrapassam R$ 1,2 bilhão

Com as entregas deste sábado, a Prefeitura do Rio já transformou 49 localidades da Zona Oeste desde a retomada do programa Bairro Maravilha, em 2021. Doze projetos seguem em andamento na região mais populosa da cidade, em bairros como Santíssimo, Paciência e Sepetiba. A Zona Norte também é contemplada. Nove localidades vêm recebendo obras em locais como Acari, Bonsucesso e Ilha do Governador. Quatro intervenções foram entregues para os moradores do subúrbio. Por meio do programa de urbanização da Secretaria de Infraestrutura, ruas, estradas e avenidas recebem saneamento básico, asfalto liso e calçamento, melhorando a qualidade de vida da população carioca que mais precisa de cuidado. O investimento total na revitalização de áreas das zonas Oeste e Norte ultrapassa R$1,2 bilhão. Até janeiro de 2025, cerca de 285 quilômetros de urbanização já foram executados pelo Bairro Maravilha. Cerca de 267 mil pessoas estão sendo atendidas.