Prefeitura de Sorocaba recebe diretores da empresa BYD – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, representada pelo prefeito Rodrigo Manga recebeu, na tarde desta terça-feira (4), a visita dos diretores da empresa de veículos elétricos BYD, para iniciar mais uma parceria público-privada. A reunião aconteceu no sexto andar do Paço Municipal, localizado no bairro Alto da Boa Vista.

Durante a reunião, foi proposto o início de uma parceria na qual o Poder Público Municipal receberia em caráter de um contrato de comodato, dois carregadores ultrarrápidos para veículos elétricos disponíveis para a população e até seis novos veículos para a frota da Prefeitura, com modelos a serem definidos, que serão utilizados para o transporte de pacientes em tratamento de saúde.

“Fico muito feliz em ver que Sorocaba vive um momento de abundância no desenvolvimento econômico, atraindo o interesse de diversas empresas multinacionais se instalarem em nossa cidade. Não medimos esforços para sempre disponibilizar benefícios aos sorocabanos”, disse o chefe do Poder Executivo, prefeito Rodrigo Manga.

Além do prefeito Rodrigo Manga, também estiveram presentes os secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Bruno Santana; de Governo (Segov), Samyra Toledo; mais o presidente o Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara. Representando a empresa BYD, participaram o Diretor Comercial da BYD Brasil, Bruno Paiva; e o Gerente Nacional de Vendas, Everson Penteado. Ainda esteve na reunião o diretor da Construtora Casa Grande, Bianco Rodrigo Dias; e o empresário Rafael Pinheiro do Carmo.