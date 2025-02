Prefeitura de Sorocaba inicia integração de 50 novos Guardas Civis Municipais (GCMs) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e da Secretaria de Recursos Humanos (SERH), iniciou nesta semana o processo de integração de 50 novos integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM), aprovados em concurso público (Edital nº 01/2023) homologado em dezembro de 2024 e cujos primeiros aprovados foram chamados em janeiro passado. Outros 50 GCMs tiveram a sessão de atribuição de vagas nesta terça-feira (4).

A segunda-feira (2) foi o primeiro dia de efetivo exercício dos novos GCMs, 40 deles do sexo masculino e dez do feminino. Eles participaram do Treinamento de Integração Geral fornecido pela SERH, no auditório da Biblioteca Municipal, que abordou informações gerais sobre direitos e deveres dos servidores, bem como sobre o funcionalismo público em geral.

Desde esta terça-feira (4), eles realizam o Curso de Formação da GCM, que tem caráter obrigatório e ocorre na Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (Efae) da Guarda Civil Municipal de Sorocaba, na Zona Norte da cidade. Serão 840 horas de curso, incluindo dois meses de legislação, mais dois meses de aulas práticas, mais curso de tiro. A última fase abrange 160 horas de estágio supervisionado.

“É incrível ver essa sala repleta de futuros GCMs, todos já trajando a cor azul da Corporação. Serão capacitados por profissionais que darão toda estrutura e base para cada um deles desenvolver o seu potencial para atuar em prol da segurança da população e preservação do patrimônio público”, destacou o secretário da Sesu, João Alberto Corrêa Maia, que acompanhou o início das aulas de capacitação dos novos guardas.

A escola da GCM adota um modelo moderno de ensino em Polícia Administrativa de Aproximação e Proteção Comunitária, com corpo docente composto de instrutores próprios, com excelência de conhecimento na disciplina que ministra. “O curso é de longa duração e tratará especificamente dos conhecimentos técnicos e habilidades fundamentais para a atuação do guarda civil municipal”, complementou o comandante-geral da GCM de Sorocaba, Davi Dutra, durante a primeira aula da nova turma.

Mais 50 GCMs

Conforme cronograma da GCM, a previsão é que os outros 50 convocados para atuar na Corporação (mais 40 homens e 10 mulheres), em janeiro passado e que participaram da atribuição de vagas nesta terça-feira (4), tomem posse no dia 7 de março e assumam seus postos no dia 10 seguinte, para imediato início do curso de instrução.

Desde 2011 a Prefeitura de Sorocaba não realizava concurso para ingresso na GCM. Ao todo, 6.222 candidatos se inscreveram para seleção, composta pelas fases de prova objetiva, redação, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, exame clínico e teste toxicológico. A classificação definitiva foi publicada em 15 de setembro de 2024, no Jornal Município de Sorocaba e no site da Vunesp. Os aprovados devem acompanhar as publicações diárias do jornal oficial, em espaço correspondente à SERH.

A Efae

A Efae de Sorocaba é referência regional na formação de GCMs, graduando guardas civil para atuar em cidades como Pilar do Sul, Capela do Alto, Salto de Pirapora, Boituva, Laranjal Paulista e Iperó. A unidade opera na Rua Gustavo Ângelo Alvarenga, 634, no Jardim Ana Maria, espaço que foi revitalizado em 2023 e que conta com instalações modernas e adequadas.

“A prioridade será agora formas essas duas turmas de GCMs de Sorocaba. Depois, abriremos mais vagas para capacitar agentes da região. Cidades como Votorantim, Salto de Pirapora e Capela do Alto já estão interessadas”, adiantou Davi Dutra. Os treinamentos seguem matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública, para formação básica em Segurança Pública para Guardas Municipais.

As premissas enfatizam a atuação das corporações na prevenção da violência e criminalidade, destacando o papel dos Municípios, assim como estabelece diretrizes e princípios que norteiem a atuação das GCMs no País, respeitando e considerando as especificidades regionais. Segundo o regimento interno da GCM, é princípio fundamental da Efae, dentre outros, a formação acadêmica com primazia e zelo, além do berço da boa e ilibada norma de conduta da Corporação.