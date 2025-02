Prefeitura de Sorocaba entrega nova creche no Jardim Alpes nesta segunda-feira (3) – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves – Secom

Evento contou com a entrega de uniformes escolares às crianças e, de forma inédita no município, as mochilas

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), realizou, na tarde desta segunda-feira (3), a entrega de mais uma unidade escolar, desta vez no Jardim Alpes, na Zona Norte da cidade, além de uniformes escolares às crianças e, de forma inédita, também as mochilas. O Centro de Educação Infantil (CEI) 143 “Prof.ª Sara Aparecida Pereira”, localizado na Rua Armando Rocha, s/n, atenderá cerca de 180 crianças.

A nova creche, voltada a crianças de 0 a 3 anos, do berçário à etapa creche 3, em período integral, será administrada por meio de gestão compartilhada pelo Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino (Igeve).

“É um prazer estar em mais uma inauguração de uma obra tão importante para a cidade. Uma unidade que trará um ótimo atendimento e que vai cumprir a missão de entregar educação de qualidade, em um ambiente lindo e moderno. Essa semana teremos mais inaugurações para iniciar o ano letivo com muita dedicação e empenho”, declarou o prefeito Rodrigo Manga, durante o ato.

A unidade possui 1.330 metros quadrados de área construída, contando com dez salas de aula, playground, solários, além de amplos espaços ao ar livre. O método construtivo foi realizado por PVC/Concreto, que trouxe agilidade na execução da obra.

Trata-se da sétima unidade entregue entre as unidades programadas e anunciadas pela atual Administração. Até o momento, foram inaugurados cinco Centros de Educação Infantil: CEI-137 “Ambrosina Amaral Marchetti” (Vila Almeida), CEI-138 “Prof.ª Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio” (Jardim Novo Horizonte), CEI-140 “Prof. Carlos Camargo Costa” (Parque São Bento), CEI-141 “Maria de Lourdes da Silva Fernandes” (Jardim Itália) e o CEI-142 “Pedro Aves Guimarães Filho” (Jardim dos Pássaros). Enquanto, no Jardim Iporanga, foi entregue a Escola Municipal “Isabel Crespo Wey”, que atende a etapa pré-escola, em período integral.

“É uma grande alegria participar desse momento especial, da entrega de um espaço novinho que permitirá oferecer um ensino de qualidade. Agradeço às equipes da Sedu e de Serviços Públicos e Obras, que acompanharam a obra de maneira excelente nessa missão. Juntos, contribuiremos para que nossos estudantes aprendam e evoluam constantemente”, destacou o secretário da Educação, Clayton Lustosa.

Beatriz Pereira, mãe da Yasmin, de 10 meses, conferiu de perto a inauguração oficial da unidade e ficou satisfeita com a entrega dos kits escolares. “A equipe aqui da unidade é muito acolhedora, achei muito bom. No último ano, meu outro filho já tinha recebido o uniforme e, agora, com a mochila facilita muito, conseguimos economizar mais”, disse.

A inauguração da nova creche no Jardim Alpes contou com grande público, como as crianças atendidas e responsáveis, a analista pedagógica da Igeve, Emilene Batista, a diretora da escola, Evelyn Meira, moradores locais, além da família da patrona da escola, que, na presença da mãe Aparecida Fonseca Pereira, foi homenageada pela equipe da Sedu pela atuação como professora na rede municipal de ensino.

O evento contou, ainda, com a participação dos secretários municipais de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo; de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Darwin José de Almeida Rosa; de Mobilidade (Semob), Carlos Eduardo Paschoini; do diretor-presidente da Urbes, Sérgio Barreto; e do ouvidor-geral do município, Evandro Bueno. Também esteve presente o vereador Roberto Freitas.