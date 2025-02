Prefeitura alerta para prazo final de pagamento de IPTU em cota única – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura Municipal de Ubatuba alerta os contribuintes para o vencimento do pagamento em conta única e/ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025, prevista para a próxima segunda-feira, 10.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única terão um desconto de 10% sobre o valor total do imposto. Além disso, a Prefeitura mantém o desconto progressivo para aqueles que realizam o pagamento antecipado, ano após ano, em 1% de desconto a cada ano consecutivo de pagamento à vista, podendo chegar a até 20% de abatimento.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, a medida visa incentivar a pontualidade no pagamento, oferecendo vantagens para os moradores e contribuindo para o orçamento municipal, que financia serviços essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

Os boletos do IPTU 2025 já estão disponíveis para emissão no site da prefeitura ou podem ser retirados presencialmente nos postos de atendimento.Para facilitar a emissão do boleto do IPTU, o munícipe pode utilizar o serviço via WhatsApp de maneira rápida e prática, seguindo os seguintes passos: