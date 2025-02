Operação Volta às Aulas promove segurança no trânsito

Paula Pessoa





Secretaria de Mobilidade Urbana

Com foco na segurança no trânsito, a Secretaria de Mobilidade Urbana realiza a operação Volta às Aulas nesta semana, nos períodos de entrada e saída dos turnos escolares, em escolas municipais, estaduais e particulares de todas as regiões da cidade.

A operação teve início nesta segunda-feira (3) e segue até o dia 7 de fevereiro. Ao todo, serão realizadas ações em mais de 170 escolas, em várias regiões da cidade.

Durante a ação, agentes da mobilidade promovem um trabalho de conscientização sobre o comportamento adequado no trânsito, garantindo mais segurança aos pedestres e orientando os motoristas acerca do respeito à sinalização de trânsito.

São abordados temas como embarque e desembarque dos alunos na porta das escolas, assim como o respeito à proibição da parada em fila dupla e sobre a faixa de pedestres. Travessia segura, o uso adequado das cadeirinhas, os riscos da utilização do celular no trânsito e o respeito às vagas de idosos e pessoas com deficiência também são destacados.

A orientação é direcionada aos professores, pais e alunos. Outra recomendação é que os pais cheguem à escola próximo ao horário de entrada dos alunos.

O objetivo é chamar a atenção das pessoas sobre a importância de atitudes responsáveis e do cumprimento das leis de trânsito para que todos possam se deslocar em segurança.



