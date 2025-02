Naves do Conhecimento promovem o Dia da Cidadania Digital com serviços gratuitos para a população – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O acesso aos serviços digitais gratuitos será disponibilizado com suporte de profissionais capacitados das Naves – Karine Santos/SMCT

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio das Naves do Conhecimento, realizará o Dia da Cidadania Digital, uma iniciativa voltada para auxiliar cidadãos que não têm acesso à internet ou enfrentam dificuldades no uso de ferramentas digitais. Em cada unidade das Naves, a data será celebrada em um dia da semana entre quarta-feira (5/2) e o dia 15 de fevereiro.

O acesso aos diferentes serviços digitais gratuitos será disponibilizado com suporte de profissionais capacitados das Naves. Entre os atendimentos oferecidos estão: cadastro de currículos, cadastro no Conecte SUS, consulta ao PIS, agendamento para emissão de documentos (1ª e 2ª via), agendamentos on-line em geral, abertura de MEI (Microempreendedor Individual), emissão de 2ª via de contas, entre outros. Os interessados não precisam realizar inscrição prévia e podem solicitar o auxílio na recepção da Nave do Conhecimento mais próxima no dia do evento.

– O Dia da Cidadania Digital é uma iniciativa essencial para garantir que ninguém fique para trás em um mundo cada vez mais conectado. A inclusão digital não é apenas uma questão de acesso à tecnologia, mas de inclusão social. Muitas pessoas ainda enfrentam barreiras para acessar serviços básicos, como fazer um cadastro, abrir um MEI ou até mesmo exercer seus direitos de cidadão por falta de familiaridade com ferramentas digitais ou pela ausência de conexão com a internet. Promover a cidadania digital é oferecer oportunidades e dignidade – afirmou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Tatiana Roque.

Nas quartas-feiras, dias 5 e de fevereiro, das 9h às 17h, a ação será realizada nas unidades de Campo Grande, Irajá, Madureira, Padre Miguel, Pavuna, Realengo, Santa Cruz, Triagem e Vila Aliança. No sábado (8/2), a ação será nas unidades da Penha e Engenhão. No sábado (15/2), a unidade de Nova Brasília receberá a atividade.

Os endereços das Naves do Conhecimento:

Nave de Irajá – Praça Nossa Senhora da Apresentação

Nave de Madureira – Parque de Madureira Mestre Monarco, s/nº

Nave de Padre Miguel – Av. Marechal Marciano esquina com Rua do Açafrão, s/nº

Nave de Santa Cruz – Rua Barão de Loreto, s/nº

Nave de Triagem – Rua Bérgamo, nº 320

Nave de Vila Aliança – Antenor Corrêa nº 1

Nave de Realengo – Parque Jornalista Susana Naspolini – R. Prof. Carlos Wenceslau

Nave de Pavuna – Parque Pavuna – R. Mal. Guilherme, 134 – Pavuna

Nave de Campo Grande – Parque Oeste – Av. Cesário de Melo, 6851 – Inhoaíba

Nave da Penha – Rua Santa Engrácia, 440 – Penha

Nave do Engenhão – R. Arquias Cordeiro, 1516 – Engenho de Dentro

Nave de Nova Brasília – R. Nova Brasília, 63 – Bonsucesso