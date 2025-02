Juventude x Grêmio – PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2025, HOJE (05/02), ESCALAÇÕES

Por MRNews



Futebol na TV ao vivo: a partida Juventude x Grêmio acontece Hoje (05/02) às 22 hs. O mandante da partida é o Huve que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Juventude x Grêmio: Onde Assistir, Horário e Escalações pelo Campeonato Gaúcho 2025

Nesta quarta-feira (4), Juventude e Grêmio se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025. O duelo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 22h (horário de Brasília). A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Momento das Equipes

Grêmio

O Tricolor Gaúcho vive um grande momento no Gauchão, vindo de uma goleada de 5 a 0 sobre o São Luiz. No entanto, o técnico Gustavo Quinteros pode optar por uma equipe mista, já que o Gre-Nal contra o Internacional acontece no fim de semana.

Juventude

Já o Juventude busca manter a boa fase, depois de vencer o Caxias por 2 a 0 na última rodada. O time comandado por Fábio Matias tem desfalques importantes, mas conta com o fator casa para tentar surpreender o Grêmio.

Onde Assistir Juventude x Grêmio?

Data: Quarta-feira, 4 de fevereiro

Quarta-feira, 4 de fevereiro Horário: 22h (de Brasília)

22h (de Brasília) Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Prováveis Escalações

Grêmio:

Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson e Viery; Villasanti e Cuéllar; Edenilson, Monsalve e Aravena; Arezo.

Técnico: Gustavo Quinteros.

Juventude:

Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Geraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Giovanny.

Técnico: Fábio Matias.

Últimos Jogos das Equipes

Grêmio:

01/02 – Grêmio 5 x 0 São Luiz – Campeonato Gaúcho

30/01 – Grêmio 3 x 0 Monsoon – Campeonato Gaúcho

26/01 – Grêmio 4 x 0 Caxias – Campeonato Gaúcho

22/01 – Brasil de Pelotas 0 x 0 Grêmio – Campeonato Gaúcho

04/12 – Vitória 1 x 1 Grêmio – Campeonato Brasileiro

Juventude:

01/02 – Caxias 0 x 2 Juventude – Campeonato Gaúcho

28/01 – Juventude 1 x 0 Guarany – Campeonato Gaúcho

25/01 – Internacional 2 x 0 Juventude – Campeonato Gaúcho

22/01 – Juventude 2 x 0 Ypiranga – Campeonato Gaúcho

15/01 – Boca Juniors 2 x 0 Juventude – Amistoso

Palpite para Juventude x Grêmio

O Grêmio tem um elenco mais qualificado e chega como favorito, mesmo com possíveis mudanças na equipe. O Juventude pode oferecer resistência, especialmente jogando em casa.

Palpite: Juventude 1 x 2 Grêmio

Fique ligado para acompanhar esse grande duelo do Campeonato Gaúcho 2025!