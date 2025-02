Educação acompanha obras nas escolas municipais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Educação de Ubatuba segue acompanhando de perto as obras de reforma e manutenção das escolas municipais para garantir que os serviços sejam executados conforme o planejado.

No último sábado, 1, uma equipe da pasta vistoriou as obras nas escolas CEI Ana Paula do Prado e EM Nativa Fernandes de Oliveira, no Sertão da Quina, além da CEI Irmã Sofia e EM Mário Covas, no bairro Ipiranguinha.

Desde o início do ano, a equipe de Manutenção Escolar tem seguido um cronograma de melhorias nas unidades de ensino do município. Os serviços incluem reformas estruturais e ações de zeladoria, tanto na área interna quanto no espaço externo das escolas. O objetivo é proporcionar ambientes mais seguros, organizados e adequados para alunos, professores e demais funcionários.

“As reformas nas escolas são fundamentais para garantir mais conforto e um ambiente melhor para alunos e professores. Com espaços mais estruturados, o aprendizado flui melhor, a convivência melhora e os estudantes têm mais oportunidades de crescer tanto na educação quanto na vida”, acrescentou o secretário de Educação, José Carlos Firme.

Além das reformas e ajustes, algumas unidades escolares passam por obras de ampliação para atender melhor a demanda crescente. Quatro dessas escolas já estão com inauguração prevista no cronograma da Secretaria de Educação.

Confira o cronograma (sujeito a alterações)

1️⃣ CEI Corsino Aliste Mezquita (Estufa II) – Rua Santos, 25

📌 Obra: Ampliação de 6 salas de aula + revitalização

📅 Data prevista para entrega: 10/02 às 7h30

2️⃣ EM Professora Maria Josefina Giglio da Silva (Estufa II) – Rua Vasco da Gama, nº 430

📌 Obra: Reforma da cobertura da quadra, rede elétrica e pintura de toda a unidade

📅 Data prevista para entrega: 10/02 às 13h30

3️⃣ EMEI Professora Maria Alice Leite da Silva (Perequê-Açu) – Rua Fernando Alonso, 237

📌 Obra: Revitalização completa

📅 Data prevista para entrega: 11/02 às 7h30

4️⃣ EM Prefeito Silvino Teixeira Leite (Marafunda) – Rua Laurentina Braga de Almeida, 210

📌 Obra: Execução do piso, alambrado, arquibancada e cobertura da quadra, além da pavimentação da entrada da unidade

📅 Data prevista para entrega: 14/02 às 16h