Curso de Auditoria Baseada em Riscos é ministrado para servidores da CGE-MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A iniciativa faz parte do Plano Anual de Capacitação e tem foco no aprimoramento dos trabalhos da Controladoria.

Na manhã de hoje (4), servidores da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) lotados na Auditoria-Geral do Estado (AGE) – área responsável pelo gerenciamento das atividades de auditoria, fiscalização, orientação e acompanhamento em órgãos estaduais – participaram da abertura do curso Auditoria Baseada em Riscos. A iniciativa faz parte do Plano Anual de Capacitação (PAC), que visa o aprimoramento técnico de servidores do Órgão.

Ministrado pelo auditor federal de finanças e controle da Controladoria-Geral da União (CGU), Kleberson Souza, o curso tem duração de 20 horas e será desenvolvido até a próxima sexta-feira (7). Segundo ele, além de gerar mais valor para as entregas estaduais, a iniciativa estimula a capacitação dos servidores para melhor aplicação de recursos públicos em benefício da sociedade.

“Trabalhamos o processo da Auditoria Baseada em Riscos com fundamento nas normas nacionais e internacionais, que garantem qualidade e credibilidade para a atividade de auditoria interna. O objetivo, portanto, é obter maiores resultados em trabalhos que geram mais efetividade para a Administração Pública. Consequentemente, isso se converterá em melhores serviços de saúde, educação e segurança para a população”, destacou.

Por meio de avaliações e consultorias, a auditoria interna envolve processos de planejamento, testes, inspeções físicas e exames documentais. “O objetivo do curso é aprimorar a competência dos auditores, que já utilizam a abordagem baseada em riscos na definição do escopo e extensão dos procedimentos das auditorias que realizam. A expectativa é de amadurecimento no desenvolvimento dos trabalhos de maneira a torná-los cada vez mais estratégicos e eficientes”, explicou a auditora-geral do Estado, Patrícia Salamene.

Para o auditor do Estado e chefe da Unidade Setorial de Controle Interno na Secretaria de Estado de Administração (SAD), Thiago Augusto Ferreira, o curso é indispensável para os servidores que atuam nas Unidades Setoriais e Seccionais de Controle Interno (USCI’s) – que têm por finalidade prestar assistência direta e imediata aos gestores no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e as providências relativas à auditoria interna governamental, correição, ouvidoria, transparência pública, controle social, governança pública e compliance.

“Iniciativas como essa são essenciais para nortear o trabalho que desenvolvemos nas USCI’s, pois nos fornece conhecimento para que atuemos de forma preventiva no dia a dia, o que faz com que as atividades de controle interno realizadas pelas Unidades agreguem ainda mais valor aos órgãos e entidades do Estado de Mato Grosso do Sul”, pontuou.

Thaiane Firmino, Comunicação CGE-MS

Foto: Thaiane Firmino