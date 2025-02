Comlurb coleta 28 toneladas de resíduos no primeiro fim de semana oficial de blocos de rua – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Companhia conta com 20 mil litros de sabão e 5 mil litros de essência de eucalipto neste Carnaval – William Werneck/ Divulgação

A Comlurb coletou 28 toneladas de resíduos na cidade durante o primeiro fim de semana oficial de desfiles de blocos de rua, nos dias 1 e 2 de fevereiro. A Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária, com palco montado na Praça Mauá, registrou o maior peso, com 12 toneladas, seguida dos dois megablocos no Centro: Carrossel de Emoções, com 6,6 toneladas e Bloco Chá da Alice, 6,3 toneladas. O peso total, de 28 toneladas, inclui também a limpeza na área externa do Sambódromo para o Ensaio Técnico do Grupo Especial. Equipes do Lixo Zero registraram 21 autuações no art.103-A (urinar em via pública) e 13 no art.82 (descarte irregular de pequenos resíduos).

A megaoperação de limpeza da Comlurb para os blocos é realizada antes, durante e após a passagem dos desfiles. O trabalho é realizado nas vias principais em que os blocos desfilam e em todo o entorno, incluindo as vias de acesso e ruas adjacentes, com os serviços de varrição mecanizada, lavagem, esvaziamento de papeleiras e contêineres e remoção de resíduos. As áreas de concentração dos blocos contam com garis com pulverizadores costais, com essência de eucalipto, como medida eficiente para melhorar a experiência do público e manter o ambiente mais agradável. Este ano, a Companhia conta com 20 mil litros de sabão e 5 mil litros de essência de eucalipto, mais que o dobro da quantidade usada no ano passado, para limpeza hidráulica e nos pulverizadores, principalmente na área dos banheiros químicos.

Cada tipo de bloco (pequeno, médio e mega) tem um protocolo operacional específico de limpeza. Os megablocos, por exemplo, contam com até 160 garis e 16 agentes de limpeza. O serviço de limpeza da Comlurb se estenderá até o último dia de folia, domingo, 9 de março, marcado pela passagem do Monobloco. O efetivo somará no total, durante todo o período, 7.500 garis e 73 agentes de limpeza. Serão disponibilizados até 10 mil contêineres de 240 litros e mil de 1200 litros nas áreas de concentração dos blocos. As equipes vão trabalhar com o apoio de 62 caminhões compactadores, 16 caminhões satélites, 13 varredeiras de médio porte, oito varredeiras de grande porte e cinco carrinhos elétricos.

A lavagem das vias, com água de reuso, é feita com 52 veículos, entre pipas d’água, vans lava jato e jateadeiras, além de 125 pulverizadores. A limpeza e a lavagem das vias também estão sendo feitas em toda a área externa do Sambódromo nos dias dos ensaios técnicos. A Comlurb faz ainda a limpeza dos dois postos médicos instalados na área de desfile dos megablocos, no Centro, e dos quatro postos médicos do Sambódromo para atendimento durante os ensaios técnicos. Cada um dos postos conta com dois garis.

Equipes do Lixo Zero, formadas no total por 98 agentes, estarão fiscalizando os principais blocos de rua. Quem for flagrado pela fiscalização urinando em via pública será autuado, baseado no artigo 103 A da Lei de Limpeza Urbana, e receberá uma multa no valor atual de R$ 805,07. Já quem for pego jogando pequenos resíduos nas ruas, como latas de bebidas, copos e garrafas descartáveis, guimbas de cigarro e pequenas embalagens de lanches, será multado em R$ 293,85, de acordo com o Art. 82.