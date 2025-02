Agentes da Seop detêm dois homens por furto de cabos no Rio Comprido – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Lucas Lemes Secretaria de Apoio Social ao Cidadão Colaboração do estagiário Daniel Linhares Participantes do curso de culinária afro de São José dos Campos realizaram, nesta semana, mais uma das receitas que a oficina oferece: a cocada baiana. O prato é um dos doces mais tradicionais do Brasil e surgiu em meados no século […]