Ubatuba busca fortalecimento da política habitacional da cidade – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Com um déficit habitacional superior a 4.000 moradias, a Prefeitura de Ubatuba está empenhada em fortalecer a política habitacional do município. O objetivo é ampliar as oportunidades de acesso à moradia para diferentes faixas de renda, garantindo mais dignidade às famílias.

Entre as principais estratégias adotadas pela gestão municipal estão:

Parcerias com o programa Minha Casa, Minha Vida para a construção de moradias de interesse social;

Acordos com o Governo do Estado para ampliar os investimentos habitacionais na cidade;

Programas voltados ao funcionalismo público, garantindo condições especiais para servidores municipais;

Fomento a projetos habitacionais para famílias das faixas 2 e 3 do Minha Casa, Minha Vida, ampliando o alcance da política habitacional.

Como parte desse compromisso, uma equipe da Prefeitura esteve na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação na última quinta-feira, 30, onde apresentou ao secretário Marcelo Branco a necessidade de viabilizar a construção de 1.685 moradias populares em Ubatuba, sendo:

1.200 unidades habitacionais no bairro Marafunda;

485 unidades no Jardim Carolina, destinadas ao funcionalismo público, como consta no Plano de Governo.

“Como servidora pública, investir em habitação para nossos funcionários efetivos é fundamental para valorizá-los e garantir mais qualidade de vida. Muitos servidores enfrentam dificuldades para morar na cidade onde trabalham, e nosso compromisso é criar soluções que possibilitem esse acesso, fortalecendo ainda mais nossa cidade e o serviço público”, destacou a prefeita Flavia Pascoal.

“A habitação é uma das prioridades da nossa gestão. Estamos mobilizando parcerias e recursos para reduzir o déficit habitacional e proporcionar um futuro melhor para as famílias de Ubatuba”, reafirmou o secretário de habitação de Ubatuba, Claudinei Salgado.

Ainda segundo ele, a Prefeitura de Ubatuba aguarda a formalização da proposta pelo Governo do Estado, que definirá o número de moradias disponibilizadas em cada programa e em quantas etapas eles serão viabilizados.

“Ainda é importante destacar que, posteriormente a oficialização e assinatura dos convênios é que serão definidos os critérios e como as pessoas poderão participar dessa seleção”, finalizou Salgado.