Sedest inicia aulas práticas do Curso de Operador de Máquinas Pesadas e prepara novos profissionais para o mercado de trabalho

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), iniciou, na manhã deste domingo (2), as aulas práticas do Curso de Operador de Máquinas Pesadas. A capacitação profissional é voltada para quem pretende trabalhar operando máquinas como empilhadeira, motoniveladora, trator agrícola, pá carregadeira, retroescavadeira e escavadeira hidráulica. A qualificação é oferecida em parceria com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e a Quality Cursos.

As aulas práticas acontecem no novo Mercado Público de Oitizeiro, próximo às Três Lagoas. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Capital, Vaulene Rodrigues, o curso faz parte do conjunto de ações do programa ‘Eu Posso Aprender’, promovido pela Sedest, e é uma grande oportunidade para homens e mulheres que sonham em operar máquinas pesadas.

As aulas teóricas começaram na última terça-feira e se estenderão até 16 de fevereiro, com aulas práticas distribuídas em períodos por turmas, com a entrega no final dos certificados aos alunos que completarem a carga horária exigida no curso. As próximas aulas práticas acontecerão nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Luiz Gustavo, morador do bairro José Américo, trabalha em um lava-jato, se matriculou e disse que está empolgado com essa oportunidade. “Estou fazendo um curso de retroescavadeira e de empilhadeira visando um novo emprego, onde eu seja especializado na profissão. Com certeza, isso vai garantir uma renda muito melhor”, afirmou.

Ele elogiou a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa de disponibilizar o curso de máquinas pesadas gratuitamente. “Além de ser uma grande oportunidade, é gratuito. Uma oportunidade como essa a gente não pode perder de forma alguma”, acrescentou, ressaltando que soube da oferta através de amigos que já o curso anteriormente. “Esse é um curso muito esperado e não pense que é fácil conseguir uma vaga não, pois a concorrência é muito grande”, finalizou.

O mecânico de automóveis João Vitor Souza Silva, morador do bairro Valentina Figueiredo, também conseguiu uma vaga e disse que as expectativas são enormes para aprender a nova profissão. “Eu pensei que não fosse conseguir uma vaga por conta da concorrência, afinal, é uma oportunidade única e a Prefeitura está de parabéns pela oferta. Graças a Deus consegui entrar. Estou aqui em busca de um novo aprendizado e vai dar tudo certo”, destacou, revelando que se matriculou para o curso de pá carregadeira, escavadeira hidráulica e a motoniveladora.