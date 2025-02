Sedest abre 120 vagas para cursos profissionalizantes e inscrições serão realizadas na sexta-feira

03/02/2025 |

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), abriu 120 vagas para cursos profissionalizantes, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Os interessados devem ficar atentos porque as inscrições serão realizadas na próxima sexta-feira (7), na Rua Diogo Velho, 150, Centro, das 8h às 12h, ou até acabarem as vagas.

Estão sendo ofertadas 60 vagas para garçom, divididas em três turmas. Os candidatos devem ter acima de 18 anos e o ensino fundamental completo. Haverá turmas pela manhã, tarde e noite.

Para camareiro em meios de hospedagem, são 40 vagas, em duas turmas (manhã e noite). Neste caso, os interessados devem ter acima de 18 anos e o 2º ano do ensino médio ou o grau de escolaridade completo.

Tem, também, 20 vagas para recepcionista em meios de hospedagem. Será uma turma no horário da tarde e os candidatos devem ter acima de 16 anos, além de ensino fundamental completo.

A carga horária varia de acordo com o curso escolhido e as aulas já começam no dia 17 de fevereiro, com exceção para uma das turmas de garçom que se inicia no dia 24 de fevereiro.

A modalidade de ensino é presencial e as aulas serão realizadas na Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria (ESGH).

Documentação – Os candidatos aos cursos devem apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição: RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência de João Pessoa.