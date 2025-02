Santa Rosa x Paysandu , ASSISTIR AO VIVO PARAZÃO COM IMAGENS HOJE (02/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



TV Meio Transmite Santa Rosa x Paysandu pelo Parazão 2025: Escalações e Horário

Neste domingo (02), às 10h, o Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará, será palco de um importante duelo do Campeonato Paraense de 2025. Santa Rosa e Paysandu se enfrentam pela 4ª rodada da competição, e a partida promete ser crucial para as duas equipes.

A transmissão ao vivo será realizada pela TV Cultura do Estado do Pará em parceria com a TV Meio, com a narração de Valmir Rodrigues, comentários de Marquinhos Belém e Ivo Amaral, e a reportagem de Mateus Miranda diretamente do estádio.

Santa Rosa: Buscando a Primeira Vitória

O Santa Rosa ainda não conseguiu somar pontos no Campeonato Paraense e ocupa a 11ª colocação, com três derrotas em três partidas disputadas. No último jogo, a equipe foi derrotada pelo Cametá por 2 a 1, e a situação se torna preocupante. O clube agora precisa reagir com urgência para não se afastar de vez da zona de classificação e manter acesa a esperança de lutar por uma vaga nas fases finais da competição.

Para este confronto contra o Paysandu, a equipe comandada por seu técnico sabe que o desafio será grande, mas terá o apoio da torcida e a chance de dar a volta por cima, buscando os primeiros pontos no campeonato.

Paysandu: Em Busca da Liderança

Do outro lado, o Paysandu vive uma situação completamente oposta. Com três vitórias em três jogos, o time alviceleste ocupa a 2ª colocação com 9 pontos, sendo um dos favoritos ao título estadual. Na última rodada, o Papão venceu o Tuna Luso por 2 a 1, mantendo o ritmo forte e a confiança elevada.

A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Santos entra como grande favorita para o confronto, mas deve estar atenta a qualquer possibilidade de surpresas. O Paysandu busca manter a boa fase e continuar se firmando na parte de cima da tabela, para garantir uma posição tranquila no mata-mata do campeonato.

Escalações e Expectativas

O duelo entre Santa Rosa e Paysandu promete movimentar o Campeonato Paraense, com as duas equipes buscando objetivos distintos. Enquanto o Santa Rosa luta pela sobrevivência, o Paysandu quer manter o bom desempenho e a liderança na competição. O jogo é uma grande oportunidade para o Santa Rosa somar seus primeiros pontos e, para o Paysandu, é mais uma chance de manter a consistência e confirmar seu favoritismo.

Ficha Técnica

Data: Domingo, 02 de fevereiro de 2025

Domingo, 02 de fevereiro de 2025 Horário: 10h

10h Local: Estádio Ipixunão (Ipixuna do Pará)

Estádio Ipixunão (Ipixuna do Pará) Transmissão: TV Cultura do Estado do Pará e TV Meio

TV Cultura do Estado do Pará e TV Meio Narração: Valmir Rodrigues

Valmir Rodrigues Comentários: Marquinhos Belém e Ivo Amaral

Marquinhos Belém e Ivo Amaral Reportagem: Mateus Miranda (no estádio)

O Campeonato Paraense segue sua jornada e a expectativa é grande para este confronto, que pode marcar um ponto de virada para o Santa Rosa ou consolidar ainda mais a posição do Paysandu como um dos favoritos ao título estadual.