Remo x Capitão Poço , ASSISTIR AO VIVO PARAZÃO COM IMAGENS HOJE (03/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Remo x Capitão Poço: Horário e Onde Assistir ao Jogo da 4ª Rodada do Campeonato Paraense

Neste sábado (1), às 18h30 (horário de Brasília), Remo e Capitão Poço se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Paraense de 2025. A partida será realizada no Estádio Baenão, em Belém, e promete agitar os torcedores de ambos os times. A transmissão do jogo será feita ao vivo pela TV Cultura, tanto no canal aberto quanto no YouTube da emissora, permitindo que o público acompanhe o embate direto de casa.

Remo: Liderança e Invencibilidade

O Remo chega para este confronto com 9 pontos, após vencer as três primeiras partidas do campeonato. Na última rodada, o time comandado por Felipe Conceição venceu o Águia de Marabá por 1 a 0 e manteve sua invencibilidade na competição. Com um desempenho sólido, o time azulino busca continuar sua trajetória vitoriosa e confirmar a liderança da competição, mostrando força e consistência.

Para esse jogo, o Remo contará com o apoio de sua fanática torcida e tentará ampliar sua vantagem na tabela, mostrando que é um dos favoritos ao título do Parazão. A equipe tem apresentado bom futebol e entra como favorita para a partida contra o Capitão Poço.

Capitão Poço: Buscando a Primeira Vitória

Por outro lado, o Capitão Poço enfrenta um início difícil no Campeonato Paraense. A equipe, recém-promovida à elite do futebol paraense, ainda não venceu na competição, somando apenas 2 pontos em três jogos. O time ocupa a 10ª colocação, o que coloca a pressão sobre seus jogadores para buscar a recuperação o mais rápido possível, evitando uma eliminação precoce e garantindo sua permanência na parte de cima da tabela.

A expectativa para o time é de uma postura mais agressiva, tentando surpreender o Remo, mesmo fora de casa. O desafio é grande, mas o Capitão Poço sabe que, com um bom desempenho, pode começar sua reação no torneio.

Onde Assistir ao Jogo

Data: Sábado, 1º de fevereiro de 2025

Sábado, 1º de fevereiro de 2025 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Baenão, em Belém

Estádio Baenão, em Belém Transmissão: TV Cultura (canal aberto e YouTube)

Com o Remo buscando manter a invencibilidade e o Capitão Poço tentando sua primeira vitória, o confronto promete ser de grande emoção e disputado até o último minuto. O Estádio Baenão, tradicional casa do Remo, será o palco de mais um capítulo importante no Campeonato Paraense.