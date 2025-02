Projeto de Sertãozinho é aprovado na modalidade de Pesquisa Regular da Fapesp – IFSP

Posted on

Ontem (6) o Fundo Social de Solidariedade de Guaratinguetá em colaboração com a Associação de Moradores do Engenheiro Neiva, promoveu a tão esperada formatura dos alunos que concluíram com êxito o curso de panificação. O sucesso do programa foi resultado da dedicação e empenho tanto dos alunos quanto dos parceiros envolvidos. As aulas, ministradas pelo […]