Prefeitura abre mais de 20 mil vagas para práticas esportivas gratuitas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As aulas de 2025 começam na quarta-feira e ocorrem semanalmente, de terça a sexta-feira – Theo Theodoro/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, abre, nesta terça-feira (4/2), mais de 20 mil vagas para práticas esportivas nas Vilas Olímpicas, no Parque Radical de Deodoro e no Parque Olímpico da Barra. As inscrições são gratuitas. As aulas de 2025 começam na quarta-feira (5/2) e ocorrem semanalmente, de terça a sexta-feira. Há opções disponíveis para todas as idades, com a orientação de profissionais. Entre as atividades oferecidas estão ginástica localizada, handebol, futsal, jiu-jitsu, treinamento funcional, natação e hidroginástica.

– Depois do sucesso da colônia de férias, com quase sete mil participantes, a expectativa é que as vagas para as atividades esportivas sejam preenchidas rapidamente. Estamos muito felizes em proporcionar ainda mais qualidade de vida para a população. Temos atividades para toda a família, dos mais jovens até os idosos – afirmou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

As vagas são limitadas. Para participar, os interessados devem realizar as inscrições presencialmente nas secretarias dos equipamentos, de terça a sexta, onde é possível verificar todas as modalidades disponíveis e a oferta de vagas para cada uma. As inscrições seguem até que sejam preenchidas todas as vagas ofertadas em cada modalidade.

No Parque Olímpico da Barra, as inscrições serão online. O link estará disponível a partir das 13h do dia 4 de fevereiro, no Instagram do parque. São cerca de 1.250 vagas disponíveis. A documentação dos matriculados deverá ser entregue no primeiro dia de aula.

No Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, ainda está sendo realizado o recadastramento dos alunos que praticavam atividades no local no ano passado. Por isso, as novas inscrições serão realizadas apenas no mês de março. Na Vila Olímpica Nilton Santos, na Ilha do Governador, as inscrições também serão realizadas depois, quando acabar o recadastramento.

Os documentos necessários para a inscrição dos maiores de 18 anos são: atestado médico e cópias da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Quem tem menos de 18 anos deve apresentar atestado médico e cópias da carteira de identidade ou da certidão de nascimento, da identidade e CPF do responsável, do comprovante de residência e do comprovante escolar. Em alguns locais é exigida ainda foto 3×4. As atividades oferecidas em cada local podem ser consultadas no Instagram da Secretaria de Esportes.

Confira os endereços:

– CIAD (apenas para pessoas com deficiência): Av. Presidente Vargas, 1997, 3º andar – Centro

– Cidade das Crianças: 1 Rodovia Rio- Santos Km 0 – Santa Cruz

– GREIP: Rua Santa Engrácia, s/n – Penha

– Parque das Vizinhanças de Ramos: Av. Guanabara, s/n – Ramos

– Parque Machado de Assis: Rua do Pinto, 100 – Santo Cristo

– Parque Radical de Deodoro: Estrada Marechal Alencastro 1357 – Ricardo de Albuquerque

– Parque das Vizinhanças Dias Gomes: Estrada do Camboatá, s/n – Deodoro

– Parque Olímpico da Barra (inscrições online): Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca

– Vila Olímpica Aldo Miccolis (Encantado): Rua Bento Gonçalves, 457 – Encantado

– Vila Olímpica Artur da Távola: Rua Visconde de Santa Isabel, s/n – Vila Isabel

– Vila Olímpica Clara Nunes: Rua Pedro Jório, 528 – Coelho Neto

– Vila Olímpica Radialista “Apolinho” Washington Rodrigues: Rua da União, s/n – Gamboa

– Vila Olímpica da Mangueira: Rua Santos Melo, 73 – Mangueira

– Vila Olímpica Adílio: Av. Presidente João Goulart, s/n – Vidigal

– Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro: Rua Bidu Saião, s/n° – Guaratiba

– Vila Olímpica Félix Miélli Venerando: Rua Ururaí, s/n – Honório Gurgel

– Vila Olímpica Ivanir de Mello: Rua Aripuá, s/n° – Ricardo de Albuquerque

– Vila Olímpica Jorginho da SOS: Estrada do Itararé, 460 – Ramos

– Vila Olímpica Jornalista Ary de Carvalho: Rua Paulino do Sacramento, s/n – Vila Kennedy

– Vila Olímpica Mané Garrincha: Rua Carlos Seixas, s/n – Caju

– Vila Olímpica Mestre André: Rua Marechal Falcão da Frota, 1782 – Padre Miguel

– Vila Olímpica Municipal Seu Amaro:Rua Tancredo Neves, s/n – Maré

– Vila Olímpica Oscar Schmidt: Estrada do Matadouro, s/n – Santa Cruz

– Vila Olímpica Polo Jardim Bangu: Rua Roque Barbosa, s/n – Bangu

– Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino (Mato Alto): Rua Cândido Benício, 2973 – Jacarepaguá

– Vila Olímpica Waldir Pereira “Didi”: Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 35 – Recreio dos Bandeirantes