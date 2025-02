Oficina de Desenho de Anime é realizada nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba – Agência de Notícias

Crianças a partir de 10 anos, adolescentes e adultos podem participar, nesta semana, da oficina gratuita de Desenho Anime nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba. Na quarta-feira (5), às 14h, a atividade ocorrerá na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”. Já na sexta-feira (7), também às 14h, a programação será levada à Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a atividade tem como objetivo aproximar a população do rico acervo das Bibliotecas Municipais de Sorocaba, além de incentivar o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas. Na oficina, os participantes vão aprender as bases usadas para desenhar rostos de personagens de mangás e animes.

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: [email protected], informando nome e idade do participante, nome da atividade e data. As vagas são limitadas.

A Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” está localizada na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3231-5723. Já a Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” fica na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone: (15) 3228-1955.