Ligação da rede de esgoto antes da hora causa transtornos em cidades de Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

As obras de ampliação da rede de esgoto seguem em ritmo acelerado nos municípios atendidos pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, levando infraestrutura e qualidade de vida aos moradores. No entanto, a pressa em se conectar ao sistema antes da conclusão total dos serviços tem gerado sérios problemas.

Alguns moradores estão realizando a conexão à rede de esgoto por conta própria, sem a devida autorização da Sanesul. Situações semelhantes ocorrem em Rio Brilhante, que integra a unidade regional de Dourados, e em Inocência, vinculada à regional de Paranaíba.

O investimento da empresa em Rio Brilhante é de R$ 3,9 milhões em obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que inclui novas ligações domiciliares.

Diante disso, a Sanesul faz um alerta para que a população aguarde o momento certo para fazer a ligação domiciliar, evitando complicações que podem comprometer o funcionamento do sistema.

De acordo com o gerente regional da Sanesul em Dourados, engenheiro Klinger Rodrigues Pires Junior, a interligação precoce da rede pode prejudicar a eficiência do esgotamento sanitário.

“Ocorre que o esgoto não tem para onde ir. Ele fica preso dentro da tubulação, porque não está ligado ao sistema, e aí extravasa”, explica.

Segundo ele, é natural que muitos moradores estejam ansiosos para utilizar o serviço, mas a recomendação é aguardar a conclusão total das obras, uma vez que a conexão antecipada pode comprometer o escoamento adequado do esgoto, gerando transtornos tanto para o usuário quanto para a cidade.

A orientação da Sanesul é clara: a ligação domiciliar só deve ser realizada após o aviso oficial da empresa.

“Depois que os trabalhos são finalizados e a rede está em condições ideais de operação, comunicamos aos moradores sobre a necessidade de fazer a conexão de forma segura e adequada. Esse processo evita problemas como refluxo, entupimentos e danos estruturais no sistema de saneamento”, destaca Klinger.

Inocência

O gerente da unidade regional de Paranaíba, Leocir Teixeira Miranda, explica que, no bairro Jardim Alvorada, em Inocência, a MS Pantanal já concluiu a instalação da rede de esgoto, mas ainda falta a construção da Estação Elevatória.

Segundo ele, alguns moradores estão se conectando à rede sem autorização, o que tem causado transtornos. Como consequência, os Poços de Visita (PVs) estão extravasando, especialmente nas áreas mais baixas do bairro, gerando mau cheiro e desconforto para os moradores da região.

“Então , a gente queria pedir para a população que não faça a ligação sem autorização nossa, que isso pode gerar até multa e crime ambiental”, adverte.

Além dos transtornos individuais, o descarte irregular de esgoto antes da conclusão da rede pode comprometer a infraestrutura da cidade e gerar impactos ambientais.

Para evitar problemas, a Sanesul reforça que o correto funcionamento do esgotamento sanitário depende da colaboração da população, respeitando as etapas do projeto.

A recomendação é que os moradores aguardem a liberação oficial da empresa para realizar a ligação. Dessa forma, o serviço poderá ser utilizado com segurança e eficiência, garantindo os benefícios do saneamento básico sem riscos ou contratempos.

