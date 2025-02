Equipes do programa “HumanizAção” acolhem 32 pessoas em situação de rua no domingo (2) – Agência de Notícias

Posted on

Por: Luís Gustavo Adabro As equipes do programa “HumanizAção” realizaram, nesta quarta-feira (17), em diferentes pontos da cidade, ações de abordagem social especializada a pessoas em situação de rua. Os profissionais prestaram atendimentos a 54 pessoas, sendo que 30 delas aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS). No local, são disponibilizados aos abrigados, […]