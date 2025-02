Encontro trata sobre segurança alimentar e nutricional em Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), deu início, nesta segunda-feira (3), ao encontro do programa “Estratégia Alimenta Cidade”, no Centro de Referência em Educação (CRE). O objetivo é consolidar diagnóstico de políticas, programas, projetos e ações de segurança alimentar e nutricional da cidade e, assim, definir ações para a implementação de políticas públicas na área.

Com oficina e visitas técnicas, o evento reúne na cidade, até esta terça-feira (4), representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Instituto Comida do Amanhã, Consea (Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Sorocaba), entre outros equipamentos que contribuem com a segurança alimentar no município.

“É uma alegria receber esse encontro aqui em nossa cidade para a construção de políticas públicas de excelência de erradicação da fome. Unindo poder público e sociedade civil, pois ninguém caminha sozinho, vamos levar mais dignidade às pessoas”, destacou a assessora de gabinete Rosangela Perecini, que representou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Frate Maganhato.

“Iniciativas como essa promovem dignidade e inclusão às famílias. Esse é um passo a mais que estamos dando para termos uma Sorocaba ainda mais justa e mais próspera. Agradeço a presença de todos que estão aqui nesta missão”, declarou o secretário da Educação (Sedu), Clayton Lustosa.

Em sua fala, a gerente de projetos do programa “Estratégia Alimenta Cidade”, do Instituto Comida do Amanhã, Elisabeth Carmelita Moura Affonso, elogiou o trabalho que o município tem realizado. “É uma imensa alegria estar aqui hoje. Represento o Instituto Comida do Amanhã e estamos engajados em promover políticas voltadas à alimentação saudável e ao combate à fome. Tem sido emocionante trabalhar com Sorocaba, que tem essa vontade de promover políticas públicas”, enfatizou.

Já a nutricionista da equipe de Coordenação Geral de Promoção da Alimentação Saudável do MDS, Claudia Roberta Bocca Santos, falou sobre o programa federal, suas estratégias e eixos trabalhados, além de apresentar ao público a dinâmica do evento. “Agora, nessas oficinas, queremos ouvir todos vocês e, na sequência, vamos abrir diálogo com todos, em reuniões virtuais, para construção da rota de implementação nos próximos dois anos, a partir das prioridades de Sorocaba”, explicou.

A chefe de Seção de Projetos em Sistema de Segurança Alimentar da Sema, Daniela Ribeiro, apresentou o diagnóstico situacional inicial da cidade, mostrando informações gerais de Sorocaba e como o município está, atualmente, em cada um dos oito eixos do programa. “Aqui vamos discutir e atualizar esse diagnóstico, reunindo e centralizando todas as informações para que juntos consigamos promover o combate à fome em nossa cidade”, salientou.

Antes de se dividirem em grupos e levantarem informações relacionadas ao diagnóstico, bem como ideias importantes para a cidade de Sorocaba, os participantes conheceram o trabalho realizado pela Divisão de Alimentação Escolar da Sedu. Entre elas, a nutricionista Renata Falcato Catini falou sobre a recente conquista da premiação da 6ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “Comer com prazer, atenção e companhia” foi o tema premiado, trabalhado junto às turmas do Centro de Educação Infantil (CEI-122) “Nelson Fonseca”.

Por fim, o Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba apresentou o Mercado Solidário, iniciativa que oferece itens básicos para o cotidiano das famílias, desde produtos alimentícios até itens de higiene pessoal e de limpeza para a casa, com o intuito de proporcionar acesso a uma alimentação saudável.

Nesta terça-feira (4) serão realizadas visitas técnicas a quatro iniciativas: Banco de Alimentos de Sorocaba, Restaurante Bom Prato, Cozinha Solidária SMetal do Bem e a Cozinha Solidária do Momunes. Os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto as boas práticas implementadas em cada um desses espaços.

Sobre o programa

Instituído pelo Decreto nº 11.822/2023, o programa “Estratégia Alimenta Cidade” objetiva ampliar a produção, o acesso, a disponibilidade e o consumo de alimentos adequados e saudáveis, priorizados os territórios periféricos urbanos e as populações em situação de vulnerabilidade e risco social em todas as cidades brasileiras. Sorocaba foi um dos 60 municípios brasileiros selecionados como prioritários para adesão ao programa, o que ocorreu em maio de 2024.

O programa trabalha com oito eixos: Oferta e disponibilidade de alimentos saudáveis nos equipamentos públicos e sociais de Segurança Alimentar e Nutricional; oferta e disponibilidade de alimentos saudáveis nos equipamentos públicos e privados de abastecimento; promoção de ambientes alimentares urbanos que favoreçam, a alimentação adequada e saudável; produção de alimentos saudáveis e sustentáveis nas cidades e seus entornos; redução de perdas e dos desperdícios de alimentos; educação alimentar e nutricional, comunicação e informação sobre alimentação adequada e saudável; articulação intersetorial entre as áreas de assistência social, segurança alimentar e nutricional, saúde, entre outros, com vistas a oferta de ações e serviços para famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar em âmbito local; e apoio à Rede Urbana de Alimentação saudável (Ruas).

Sorocaba já participou de encontros nacionais, de forma remota, com ciclos de diálogos e oficinas, com o Instituto Comida do Amanhã, que apoia a transição para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Após análise e diagnóstico da cidade, a “Estratégia Alimenta Cidades” vai incentivar programas e equipamentos de segurança alimentar e nutricional.

O programa dará suporte aos municípios até 2026, disponibilizando o diagnóstico individual, acesso a plataforma on-line para compartilhamento de materiais e diálogos com os integrantes, materiais de divulgação, com orientação sobre identificação de insegurança alimentar, cronograma de estratégia e também editais e portarias exclusivas aos 60 municípios aderidos ao programa, visando à implantação, ampliação e melhorias de programas e equipamentos.