Cozinhas Comunitárias Cariocas receberão a visita do Trabalha Rio nesta semana  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Trabalha.Rio: programa encaminha profissionais para oportunidades de emprego em empresas parceiras – Roberto Moreyra/SMTE

Os beneficiários do Prato Feito Carioca, programa da Prefeitura do Rio de combate à insegurança alimentar, vão receber a visita do Trabalha Rio. O serviço de cadastramento de currículos e encaminhamento de profissionais em busca de emprego para empresas parceiras estará nesta terça-feira (4/2), das 10 às 14h, na Cozinha Comunitária Carioca Vó Onília (Rua Nova, 8, no Pistão, em Parada de Lucas). E, na quinta-feira (6/2), na Cozinha Comunitária Carioca Instituto Vida, no Recreio. Das 10h às 14h, a equipe do Trabalha Rio estará a postos na Rua Jarbas de Carvalho, 1.580, no Terreirão. Nas duas ações, os atendimentos serão feitos de acordo com o número de senhas distribuídas.

– Cada uma das nossas 52 cozinhas distribui diariamente 280 refeições gratuitas. Queremos que os beneficiários do programa Prato Feito Carioca tenham oportunidade de se inserir no mercado de trabalho e possam ter uma melhor qualidade de vida. Por isso, estamos levando o Trabalha Rio para as unidades espalhadas por diferentes bairros do Rio – explicou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Para participar, é preciso levar identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e Currículo. Se não puder comparecer presencialmente, os interessados também tem a opção de inscrever o seu currículo no formulário online.

Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.