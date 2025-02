Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa inicia atividades de 2025

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), gerido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) iniciou, nesta segunda-feira (3), o calendário de atividades do ano de 2025.

O Centro oferece atividades protetivas e preventivas, em busca do envelhecimento ativo e saudável, para idosos inscritos para participar dos cursos e serviços gratuitos de assistência à terceira idade, a partir dos 60 anos.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Benicleide Silvestre, participou da abertura das atividades. “Hoje é um dia bem especial para nós, o retorno das atividades, que vem trazendo essa alegria, essa motivação para os idosos. Esse espaço de inclusão, fortalecimento de vínculos, de convivência. O serviço tem como objetivo garantir o direito dos idosos, a dignidade, e esse é o cuidado da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Do nosso prefeito Cícero Lucena, que sempre nos deu essa missão de cuidar”, comentou.

A abertura contou com a presença da nova coordenadora do Centro, Mell Barros; a coordenadora da Proteção Social Básica, Mariângela Pontes; os animadores Palhaço Pipi e Ingrid Chique; além dos profissionais do espaço. A primeira aula foi conduzida pela educadora Sandra Helena, responsável pela dança e pelos alongamentos.

“Hoje é o meu primeiro dia de aula, vim de Patos para morar aqui em João Pessoa, e logo que conheci o espaço já me identifiquei. Estou gostando. O que não pode é ficar parado. Amanhã vou caminhar, no outro dia tenho academia, e assim nós seguimos, buscando a melhor qualidade de vida”, compartilhou Carlos Albério que é aposentado e tem 74 anos.

Olívia Claudino é uma das alunas que conhece bem os benefícios do serviço. “Frequento o Centro desde o começo das atividades, já tem uns 10 anos, minha vida é aqui dentro. Gosto de todas as atividades e participo de todas. A oficina da memória, ginástica gerontológica. Eu fico muito satisfeita com o trabalho daqui, todos os profissionais são bons. Eu vou fazer 90 anos, e pretendo ficar por aqui, até quando Deus permitir”, compartilhou.

O CRMPI disponibiliza ao público a partir dos 60 anos as seguintes atividades: alongamento funcional, aeróbica dançante, oficina da memória, câmbio (jogo de vôlei adaptado), ginástica gerontológica e hidroginástica, dança, dinâmica em grupo, artesanato, Reike (Terapia Alternativa).

Serviço – O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI) está localizado na Rua Ana Guedes Vasconcelos, s/n, no bairro do Altiplano. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.