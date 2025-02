ASSISTIR AO VIVO Stuttgart x Augsburg DFB POKAL, HOJE (04/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Stuttgart x Augsburg – Prévia, escalações e onde assistir

Data: Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025

Horário: 18h45 (horário local) | 14h45 (horário de Brasília)

Local: MHPArena, Stuttgart

Competição: Quartas de final da Copa da Alemanha (DFB-Pokal)

Transmissão: ESPN, Star+

Prévia do confronto

Stuttgart e Augsburg se enfrentam nesta terça-feira pelas quartas de final da Copa da Alemanha, com a promessa de um jogo equilibrado. Os donos da casa chegam após uma vitória tranquila sobre o Jahn Regensburg por 3 a 0 na fase anterior, enquanto o Augsburg teve mais dificuldades, precisando dos pênaltis para superar o Karlsruher SC.

O Stuttgart vive um momento instável na Bundesliga, ocupando a quinta posição com 32 pontos, mas vindo de três derrotas consecutivas, incluindo um revés por 2 a 1 para o Borussia Mönchengladbach. O técnico Sebastian Hoeness busca uma reação imediata para evitar mais uma eliminação precoce no torneio, como ocorreu na edição passada diante do Bayer Leverkusen.

Por outro lado, o Augsburg vive uma fase mais consistente. A equipe está na 12ª colocação do campeonato alemão, somando 26 pontos, e perdeu apenas um dos últimos seis jogos como visitante. Após um empate por 1 a 1 contra o St. Pauli, a equipe comandada por Jess Thorup busca surpreender o Stuttgart e avançar para as semifinais.

Retrospecto recente

Nos últimos seis confrontos entre as equipes, o Stuttgart leva vantagem, com três vitórias e três empates. No último duelo, pelo Campeonato Alemão em janeiro, os donos da casa venceram por 1 a 0.

Campanhas na Copa da Alemanha

Stuttgart: ✅ ✅ ✅ (Últimos três jogos)

✅ ✅ ✅ (Últimos três jogos) Augsburg: ✅ ✅ ✅ (Últimos três jogos)

Prováveis escalações

Stuttgart

Técnico: Sebastian Hoeness

Escalação provável:

Nübel; Vagnoman, Rouault, Leitsch, Mittelstädt; Larsen, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Woltemade

Desfalques:

Dan-Axel Zagadou (lesão)

Ameen Al Dakhil (lesão)

El Bilal Touré (lesão)

Justin Diehl (lesão)

Augsburg

Técnico: Jess Thorup

Escalação provável:

Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Banks; Wolf, Rexhbecaj, Onyeka, Giannoulis; Maier, Claude-Maurice, Essende

Desfalques:

Cedric Zesiger (lesão)

Henri Koudossou (lesão)

Mergim Berisha (lesão)

Yusuf Kabadayi (lesão)

Palpite: Stuttgart 1-2 Augsburg

O Stuttgart tentará usar o fator casa para retomar o caminho das vitórias, mas enfrenta dificuldades recentes e vem de atuações abaixo do esperado. Já o Augsburg tem sido sólido como visitante e mostrou grande resiliência na última fase. Com isso, os visitantes têm boas chances de surpreender e garantir a classificação para a semifinal.

Quem leva a melhor no duelo decisivo? Deixe seu palpite!