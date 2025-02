AO VIVO Sporting X Farense assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (02/02), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Sporting Clube de Portugal enfrentará o SC Farense neste domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. partida é válida pela 20ª rodada da Liga Portugal Betclic.citeturn0search0 Análise das Equipes

Sporting lidera o campeonato com 47 pontos em 19 jogos, mantendo uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado, o Benfica. equipe vem de uma sequência positiva na liga, com três vitórias consecutivas em casa, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Nacional na última rodada. ecentemente, o Sporting garantiu sua classificação para a fase eliminatória da Liga dos Campeões ao empatar em 1 a 1 com o Bologna, resultado que assegurou a 23ª posição na tabela geral da competição europeia. or outro lado, o SC Farense enfrenta dificuldades na temporada, ocupando a 17ª posição na tabela com 15 pontos em 19 partidas. equipe não vence há cinco jogos em todas as competições, acumulando três empates e duas derrotas, sendo a mais recente um revés por 2 a 1 contra o Rio Ave. Confrontos Diretos

os últimos sete encontros entre as duas equipes, o Sporting saiu vitorioso em todas as ocasiões.o confronto mais recente, em 23 de agosto de 2024, o Sporting goleou o Farense por 5 a 0, com destaque para Viktor Gyökeres, que marcou três gols naquela partida.citeturn0search1 Perspectivas para o Jogo

Sporting entra como favorito para o duelo, buscando consolidar sua liderança no campeonato. equipe de Lisboa tem demonstrado consistência tanto no ataque quanto na defesa, fatores que podem ser decisivos contra um adversário que luta para sair da zona de rebaixamento. á o SC Farense precisa superar a sequência negativa e buscar um resultado positivo fora de casa para melhorar sua posição na tabela e ganhar confiança para a sequência da competição. partida promete ser um teste importante para ambas as equipes, com o Sporting buscando manter sua hegemonia e o Farense tentando surpreender para escapar das últimas posições.