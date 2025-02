Secretaria de Saúde orienta sobre viroses de verão e quando buscar assistência em serviços de urgência

As altas temperaturas do verão, somado a outros fatores, colaboram para um crescimento nos casos de viroses. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta a população pessoense sobre as medidas de prevenção para evitar o adoecimento e quando buscar atendimento nos serviços de urgência, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A médica da Rede Municipal de Saúde e diretora técnica da UPA Bancários, Thaís Pires, reforça que neste período é comum observar um aumento de casos de viroses características do verão. “O calor intenso e as condições ambientais favorecem a disseminação de microrganismos, especialmente em locais com maior aglomeração de pessoas, como praias, piscinas e eventos típicos da estação”, explica.

“O aumento de casos pode ser atribuído a fatores como temperaturas elevadas que favorecem a replicação de vírus e a degradação de alimentos, aumentando infecções alimentares. O maior contato social em locais públicos, facilita a transmissão pessoa a pessoa e, nesta época existe também uma proliferação de mosquitos devido ao acúmulo de água parada após chuvas de verão. Além disso, é comum que as pessoas tenham menos atenção à higiene alimentar e consumam alimentos em locais improvisados”, destaca a médica.

Diante dessas condições, os tipos mais comuns são infecções gastrointestinais com sintomas como diarreia, vômitos e dores abdominais. Viroses respiratórias, incluindo resfriados comuns, que podem se intensificar em locais com ar-condicionado. Doenças virais transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya, devido ao aumento da proliferação do Aedes aegypti. Além de doenças exantemáticas, como coxsackievirus, responsáveis pela síndrome mão-pé-boca, principalmente nas crianças.

Quem apresentar esses sintomas deve buscar atendimento médico nas Unidades de Pronto Atendimento em casos de desidratação severa; febre alta persistente, acima de 39°, que não melhora e é acompanhada por confusão mental; dores abdominais intensas e contínuas ou presença de sangue nas evacuações; dificuldade para respirar ou agravamento de sintomas respiratórios; suspeita de dengue ou de outras arboviroses, com sinais de alerta como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, tontura e manchas vermelhas pelo corpo.

Para casos com sintomas mais leves, além dos citados, a população deve buscar assistência na Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima de sua casa, referência para seu atendimento.

“Ninguém gosta nem quer adoecer então, o mais importante é adotar medidas de prevenção na rotina, não apenas nesta época do ano, tendo sempre hábitos de higiene pessoal e alimentar como lavar as mãos frequentemente, especialmente antes de comer e após usar o banheiro; consumir alimentos frescos e preparados de forma segura, evitando comidas de rua em condições duvidosas; beber bastante água potável; evitar aglomerações em ambientes fechados e mal ventilados; eliminar criadouros do Aedes aegypti; usar repelentes e roupas que cubram o corpo; cuidado com locais de banho, optando sempre por praias e piscinas que sejam monitoradas e tratadas adequadamente. Além de estar em dia com o calendário vacinal, incluindo vacinas contra hepatites e gripe, se indicado. São ações simples, mas que ajudam a reduzir significativamente o risco de adoecimentos no verão”, orienta a médica Thaís Pires.

Serviço – João Pessoa possui quatro UPAs, que funcionam 24 horas e estão localizadas nos bairros de Manaíra (UPA Oceania), Valentina (UPA Célio Pires de Sá), Cruz das Armas (UPA Augusto Almeida Filho) e Bancários (UPA Lindbergh Farias). As USFs estão espalhadas por toda a cidade e funcionam de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 12h às 16h.