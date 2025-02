Secretaria de Conservação fecha parceria para restauro de estátua de Clarice Lispector no Leme – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos irá restaurar a estátua de Clarice Lispector, localizada na Mureta do Leme. A restauração será feita por meio de parceria público-privada (PPP) com uma empresa de cosméticos e beleza. A obra não terá custos para os cofres públicos e visa preservar um importante patrimônio cultural da cidade e homenagear uma das maiores escritoras brasileiras. A restauração da estátua contará com a reconstrução do platino do monumento.

– Marcas que amam o Rio serão sempre bem-vindas a fazer PPP com a secretaria para ajudar a conservar a cidade. A Clarice merece o cuidado especial, assim como todo carioca – afirmou o secretário de Conservação e Serviço Públicos, Diego Vaz.

A secretaria acompanhará de perto os trabalhos de restauração, garantindo que a obra seja realizada com o máximo cuidado e utilizando técnicas e materiais adequados. A Comlurb irá atuar com a retirada das pichações na pedra do Caminho dos Pescadores Ted Boy Marino.

Sobre a Estátua de Clarice Lispector

A estátua de Clarice Lispector, inaugurada em 2016, foi feita pelo artista Edgar Duvivier. É uma homenagem à escritora e jornalista brasileira, que morou no bairro do Leme durante 12 anos. A obra retrata Clarice em um momento de reflexão, acompanhada do seu cachorro Ulisses.