Santa Catarina x Figueirense ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CATARINENSE 2025, HOJE (02/02)

A partida entre Santa Catarina x Figueirense acontece HOJE (02/02) as 17hs . O mandante da partida é o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Catarinense de 2025.

Santa Catarina x Figueirense: Análise e Detalhes da 6ª Rodada do Catarinense

Neste domingo (2), Santa Catarina e Figueirense se enfrentam às 17h (horário de Brasília) no Estádio Alfredo João Krieck, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Catarinense. O Santa Catarina, surpreendente na competição, vem de vitória contra o Marcílio Dias e ocupa boa posição. Já o Figueirense, embalado por duas vitórias consecutivas, também promete uma grande exibição. A partida poderá ser acompanhada em tempo real pelo ge e terá transmissão no YouTube do NSC Total e Federação Catarinense de Futebol.

Escalações e Arbitragem:

Santa Catarina: Marcos; Juninho, Zé Leandro, Adriel e Matheus Coruja; Gui Lobo, Mendes e Cleberson; Renan, De Paula e Alex Gonçalves.

Figueirense: Ruan Carneiro; Léo Maia, Santiago, Ligger e Samuel; Rodrigo, Jhony Douglas, João Lucas e Gabriel Santiago; Kayke e Marlyson.

Arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne (CBF) será o árbitro principal.

A expectativa é de um jogo equilibrado, com boas chances para ambos os times.

Onde assistir o campeonato Catarinense