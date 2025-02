Quais filmes vão passar Segunda (03/02) na Globo? SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 03/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo nesta segunda-feira (03/02/2025): Sessão da Tarde e Tela Quente

A Globo preparou uma programação especial para esta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, com filmes emocionantes na Sessão da Tarde e na Tela Quente. O público poderá se emocionar com um drama mágico na parte da tarde e curtir uma comédia brasileira inédita no horário nobre.

Sessão da Tarde – “A Estranha Vida de Timothy Green”

Título Original: The Odd Life of Timothy Green

The Odd Life of Timothy Green País de Origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano de Produção: 2012

2012 Direção: Peter Hedges

Peter Hedges Elenco: Jennifer Garner, Joel Edgerton, CJ Adams, Dianne Wiest, Rosemarie Dewitt, Odeya Rush

Jennifer Garner, Joel Edgerton, CJ Adams, Dianne Wiest, Rosemarie Dewitt, Odeya Rush Gênero: Drama

Sinopse

O casal Cindy (Jennifer Garner) e Jim Green (Joel Edgerton) está devastado ao descobrir que não pode ter filhos. Em um momento de tristeza, eles escrevem os desejos de como seria seu filho ideal e enterram as anotações no quintal. Na manhã seguinte, um menino misterioso chamado Timothy (CJ Adams) surge em sua casa, transformando suas vidas de maneira inesperada.

O longa mistura fantasia e emoção, trazendo uma mensagem inspiradora sobre família, amor e aceitação.

Tela Quente – “Vatapá Ou Maniçoba”

Título Original: Vatapá Ou Maniçoba

Vatapá Ou Maniçoba País de Origem: Brasil

Brasil Ano de Produção: 2024

2024 Direção: Fernando Segtowick

Fernando Segtowick Elenco: Iza Moreira, Adriano Barroso, Astrea Lucena

Iza Moreira, Adriano Barroso, Astrea Lucena Gênero: Drama, Comédia

Sinopse

No centro da trama está Marcely (Iza Moreira), uma jovem que se muda para a casa do pai Jurandir (Adriano Barroso) e da avó Ana (Astrea Lucena). Além dos desafios da nova rotina familiar, ela está determinada a se destacar em sua primeira batalha de MCs, mergulhando no universo do rap enquanto enfrenta questões culturais e familiares.

O filme mistura drama e comédia, trazendo uma abordagem leve e emocionante sobre identidade, pertencimento e sonhos.

A Globo aposta em histórias emocionantes e inspiradoras para a programação desta segunda-feira. Enquanto a Sessão da Tarde traz um drama mágico e reflexivo, a Tela Quente apresenta uma produção nacional que promete encantar o público com música, cultura e relações familiares.

Prepare a pipoca e aproveite os filmes do dia!