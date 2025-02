Praia de Ipanema recebeu dois dias de campanha de conscientização da Comlurb – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Desde dezembro, a Comlurb vem reforçando o serviço de limpeza com a operação Praia Limpa – Divulgação

A Comlurb realizou na sexta-feira (31/1) e neste sábado (1/2) campanha de conscientização na Praia de Ipanema, no trecho entre a Rua Farme de Amoedo e o Posto 9, que tem sido um grande desafio para a equipe de limpeza por ser um local com histórico de descarte irregular de resíduos. O evento fez parte do programa Praia Limpa, que marca o reforço da atuação da Companhia na orla do Rio durante o verão.

A ação ocorreu a partir das 15h para aproveitar a chegada e saída dos banhistas e contou com a participação divertida do gari Renato Sorriso e do grupo Chegando de Surpresa que, com bom humor, brincadeiras e muita música, orientam os frequentadores a jogar o lixo nos contêineres disponibilizados.

Desde dezembro, a Comlurb vem reforçando o serviço de limpeza com a operação Praia Limpa, realizada todo ano no verão, com a ampliação do efetivo de garis e mais turnos de trabalho. A Companhia disponibilizou cerca de 5 mil contêineres, em pontos estratégicos de toda a orla da cidade, inclusive nas vias de acesso e passagens, incluindo os de grande capacidade para descarte de cocos para incentivar os banhistas a fazer o descarte correto dos seus resíduos.

A Comlurb faz um apelo para que os banhistas façam o uso correto dos contêineres a fim de garantir uma limpeza mais ágil e um verão com praias mais limpas.